Игорь Артамонов вручил паспорта молодым гражданам Липецкой области

Церемония вручения паспортов молодым гражданам Липецкой области состоялась сегодня в администрации региона. Она проходит в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и приурочена к празднованию Дня Конституции.

В торжественной обстановке глава региона Игорь Артамонов вручил паспорта 55 школьникам области. Это победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний, школьники, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности. Руководитель области отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека, поздравил школьников с этим событием и пожелал им успехов во всех начинаниях.

«Получение паспорта – важный этап в жизни человека, вы стали гражданами нашей страны. Лозунг «Россию строить молодым» наполняет сердце и говорит о том, какой большой потенциал и какие возможности вас ждут впереди. У вас сегодня есть все, чтобы стать успешными гражданами нашей страны и сделать ее еще сильнее», – сказал Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности.

Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. В Липецкой области акция традиционно проходит два раза в год: летом – накануне Дня России и зимой – накануне Дня Конституции.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.