2019-12-10T16:21:50+03:00
Общество

Игорь Артамонов вручил паспорта молодым гражданам Липецкой области

Традиционная в регионе акция приурочена ко Дню Конституции
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Церемония вручения паспортов молодым гражданам Липецкой области состоялась сегодня в администрации региона. Она проходит в рамках областного этапа Всероссийской акции «Мы – граждане России» и приурочена к празднованию Дня Конституции.

В торжественной обстановке глава региона Игорь Артамонов вручил паспорта 55 школьникам области. Это победители и лауреаты международных фестивалей, всероссийских конкурсов, предметных олимпиад и спортивных состязаний, школьники, проявившие себя в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности. Руководитель области отметил значимость получения паспорта в жизни каждого человека, поздравил школьников с этим событием и пожелал им успехов во всех начинаниях.

«Получение паспорта – важный этап в жизни человека, вы стали гражданами нашей страны. Лозунг «Россию строить молодым» наполняет сердце и говорит о том, какой большой потенциал и какие возможности вас ждут впереди. У вас сегодня есть все, чтобы стать успешными гражданами нашей страны и сделать ее еще сильнее», – сказал Игорь Артамонов.

Всероссийская акция «Мы – граждане России!» проходит в рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» и направлена на формирование уважительного отношения молодых людей к основному документу гражданина России – паспорту, а также поощрение обучающихся, имеющих достижения в спортивной, творческой и общественной деятельности.

Торжественное вручение паспортов юным гражданам является традиционным и неотъемлемым элементом патриотического и гражданского воспитания молодежи. В Липецкой области акция традиционно проходит два раза в год: летом – накануне Дня России и зимой – накануне Дня Конституции.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
С людьми и для людей. Как экотехнопарк «Калуга» стал районосоздающим
Экотехнопарк «Калуга», построенный в Износковском районе Калужской области, начнет принимать твердые коммунальные отходы в первом квартале 2020 года. Между тем, полностью готовый к работе объект уже начал приносить непосредственную пользу региону
Новости 24
В Липецке на площади Победы автобус въехал в бок "Хендаю"
В среду в Липецке до +5 градусов, местами туман
В среду в Липецке перекроют часть улицы Папина
В Липецке улица Буденного на 3 дня останется без света из-за замены проводов
Игорь Артамонов вручил паспорта молодым гражданам Липецкой области
Игорь Артамонов: «Будем стремиться, чтобы лучшие технологии пилотировались у нас»
Жителя Липецка задержали за сообщение о минировании Кремля и Минюста
Под Липецком видеорегистратор снял привидение на проселочной дороге
В Липецке на Матырском водохранилище нашли труп рыбака
В Липецке на водохранилище оторвалась льдина с четырьмя рыбаками
За неделю в Липецке 3,8 тыс. человек заболели ОРВИ
Волонтеры, искавшие в Липецке подростка с собакой, помогли пенсионерке попасть домой
МЧС предупреждает: в Липецке туман с видимостью менее 500 метров
Липчанин, сидя в тюрьме, заставлял школьниц снимать видео 18+
В Липецке в тройном ДТП на Циолковского пострадали маленькие дети
В Липецке почти неделю ищут дезориентированного пенсионера
В Липецке 25-летний мужчина обокрал магазин
В Липецке полицейские спасли женщину, желающую спрыгнуть с 7 этажа
Под Липецком судили осквернителя могил
В Липецке улицу Папина расчищают от проводов
Прокуратура проверит видео с матом мэра Липецка
СКР: Коррупцию регистрируют во всех сферах деятельности в Липецкой области