НЛМК завершает юбилейную серию экскурсий на производство для липчан и гостей города

НЛМК приглашает 18 декабря липчан и гостей города на экскурсию по производственным объектам предприятия. Она закрывает серию экскурсий, которые были приурочены к юбилею выпуска первого новолипецкого чугуна.

За полтора часа экскурсанты смогут увидеть новейшие технологии в доменном и прокатном производствах, побывать на «Лебедином озере» - единственном в России экологическом парке, который расположен на территории промышленного предприятия.

От комбинатоуправления НЛМК (пл. Металлургов, 2) в 10-00 и 14-00 будут отъезжать экскурсионные автобусы. На экскурсию допускаются дети не моложе 12 лет в сопровождении взрослых.

Чтобы записаться на конкретный заезд, необходимо связаться по телефону или электронной почте: 441-931, mezhennov_de@nlmk.com (Дмитрий) и 441-461, nalivkina_av@nlmk.com (Анастасия). В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, возраст и контактный телефон.

Всем записавшимся необходимо подойти за 10 минут до начала экскурсии. Гостям выдадут средства индивидуальной защиты, проведут инструктаж по соблюдению правил безопасности на производстве. При посещении предприятия крайне необходимо иметь закрытую обувь без каблуков.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.