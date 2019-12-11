В Нижнем парке Липецка планируют установить экстремальные аттракционы

В Липецке могут появиться аттракционы фирмы с мировым именем. По данным пресс-службы мэрии, глава города Евгения Уваркина встретилась с руководителем компании, которая является одним из ведущих производителей аттракционов в мире. Карусели этой фирмы уже радуют жителей Москвы, Ижевска, белорусского Гомеля и городов зарубежья. Новые аттракционы могут появиться в Нижнем парке. Напомним, там сейчас продолжается реконструкция. Открыть парк планируют 28 декабря этого года.

По словам Уваркиной, благоустроенная площадь парка заметно увеличится. Историческую часть оставят для тихого отдыха, а аттракционы установят в отдаленной зоне. Причем здесь появятся не только карусели для малышей, но и экстремальные аттракционы. Они будут появляться в парке в течение нескольких лет. Наконец-то облагородят дорогу, ведущую к городскому пляжу. На этом участке планируется создать фестивальную зону.

Также мэр Липецка рассказала о пространствах, которых только ожидает преображение. Так, в парке Победы появится паркур-парк, кроссфит-комплекс. Парк Молодежный - как природная зона. Здесь появятся пешеходные дорожки и площадка для барбекю.

Кстати, обсуждается вопрос о введении единого билета на посещение аттракционов и развлекательных площадок во всех парках города - с учетом льгот.