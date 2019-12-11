Пользователи «Домашнего интернета» от «Ростелекома» в Липецке скачали информации равной 50 млн фильмов

По сравнению с тем же периодом прошлого года потребляемый трафик вырос на 20%. Наибольший объем трафика - 14,5 тыс. Тбайт – приходится на январь 2019 года, на втором месте март - 14,4 тыс. Тбайт, на третьем - август с 14,1 тыс. Тбайт. Специалисты компании связывают рост трафика в этих месяцах со школьными каникулами.

Александр Святец, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Уже не первый год мы наблюдаем стабильный рост потребляемого трафика у наших абонентов. По его объемам можно судить о предпочтениях в течение дня пользователей в регионе. Мониторинг показывает, что липчане начинают день с просмотра соцсетей, ближе к полудню проверяют электронную почту и посещают новостные сайты. К вечеру трафик растет рекордными темпами: в это время жители смотрят фильмы и сериалы, активно скачивают контент и играют в компьютерные игры. Отмечу, что «Ростелеком» подготовил сети связи и оборудование для пиковых нагрузок, которые мы ожидаем в новогодний период. Кроме того, к январским каникулам мы представляем тариф «Для праздников» и дарим месяц подписки на популярные фильмы, мультфильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Wink и Интерактивном ТВ».

В новогоднем тарифе «Для праздников» собрана коллекция видеоконтента для семейного просмотра в праздники. По подписке зрителей ждут более 13 тыс. фильмов и сериалов российских и мировых киностудий, новинок кинопроката, популярных сериалов «Амедиатеки», мультфильмов «Диснея» для детей всех возрастов. Принять участие в акции и получить доступ к коллекции можно, подключив подписку «Для праздников» в меню приставки Интерактивного ТВ или на сайте wink.rt.ru, в приложении Wink на любом гаджете и на SMART TV. После подключения к тарифу смотреть контент можно на любом устройстве под одной учетной записью. Акция действует до 31 января 2020 года.

Реклама Фото предоставлено «Ростелеком»