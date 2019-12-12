За год на НЛМК трудоустроилось более 1800 человек

На НЛМК прошло посвящение в рабочие для более 70 новых сотрудников, устроившихся на предприятие в этом году. Это третья серия обучающих мероприятий с элементами командных состязаний, которые с 2019 года проводятся в компании для молодежи.

Новички из 31 подразделения приняли участие в деловой игре, в ходе которой соревновались в знании основ металлургического производства и ключевых фактов о НЛМК. Для них организовали экскурсию по объектам доменного, прокатного и ремонтного производств. Ее финалом стало посещение экологического парка «Лебединое озеро».

.

Молодых рабочих поздравили руководители НЛМК и профсоюзной организации, победители корпоративных конкурсов профессионального мастерства и финалисты конкурса «Молодой лидер». Всем участникам мероприятия вручили памятные сувениры.

За 11 месяцев на комбинат уже принято около 1500 рабочих, около 37% из них - выпускники базовых учебных заведений НЛМК. Более 60% принятых рабочих - молодежь в возрасте до 30 лет. Всего в этом году в компании трудоустроилось более 1800 человек.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.