Президентская академия в Липецке укрепляет международные связи

На площадке Липецкого государственного технического университета прошла встреча с представителями посольства Республики Молдова во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Андреем Негуцой, который прибыл в Липецкую область с рабочей поездкой.

На встречу были приглашены в том числе и вузы, наиболее активно развивающие российско-молдавские отношения в нашем регионе. Делегацией Липецкого филиала Президентской академии руководил заместитель директора по науке, доктор педагогических наук, профессор Валерий Черняев. В ходе встречи обсуждались вопросы международного сотрудничества Молдовы со странами Евросоюза и Российской Федерации, затрагивались темы сохранения культурного взаимодействия между нашими странами, в том числе, о направлениях сотрудничества с Липецкой областью. Выступая на встрече, Валерий Черняев указал на возможные аспекты взаимодействия двух стран на уровне академии: "Наша академия при Президенте России готова сотрудничать с Республикой Молдова по такому важному вопросу, как подготовка кадрового резерва государственных служащих. Современный государственный служащий должен быть готов к различным вызовам времени и быть настроенным на постоянную работу над собой. В нашем учебном заведении мы осуществляем качественную подготовку таких специалистов, формируя все необходимые для этого компетенции. Мы хотим и готовы сотрудничать в ходе академического обмена между высшими учебными заведениями наших стран. Приглашаем Ваших студентов в нашу академию!" Стоит напомнить, что дружба академии и Молдовы – это уже факт истории. Только в октябре текущего года в Липецком филиале РАНХиГС состоялся конкурс студентов и школьников: «КУЛЬТУРА И ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ». Конкурс был организован Липецкой региональной общественной организацией содействия развитию и поддержке молдавской культуры «Родина», при поддержке администрации Липецкой области.

Активное участие в мероприятии приняли студенты Президентской академии. Они подготовили презентации и выступления, посвященные культуре и традициям народов, проживающих в РФ. Конкурс был проведен в рамках реализации социально значимого проекта, направленного на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов в социально-экономическое пространство Липецкой области.

«Поиск путей оптимизации межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Молдова продолжается. Насколько он будет успешным, во многом зависит от нашей готовности быть поликультурными, толерантными и дальновидными, потому как будущее - за сплочённостью и тесным взаимодействием во всех сферах общественной жизни», - подчеркнул Валерий Черняев. В завершении встречи участникам делегации были вручены благодарственные письма от молдавской стороны, которые стали очередным взносом в копилку дружбы и партнёрства России и Молдовы.

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