2019-12-12T17:07:01+03:00
Общество

В 2020 году на строительство жилья для детей-сирот в регионе выделят 400 млн рублей

Парламентарии приняли бюджет Липецкой области на ближайшие 3 года
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В 2020 году на строительство жилья для детей-сирот в регионе выделят 400 млн рублейВ 2020 году на строительство жилья для детей-сирот в регионе выделят 400 млн рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

В этот четверг, 12 декабря, в Липецком облсовете состоялась очередная 31-ая сессия, на которой депутаты приняли в 2-х чтениях проект Закона Липецкой области "Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов". Кстати, в ходе работы были распределены почти 5 млрд. рублей, выделенных из федеральной казны. Половина этой суммы пойдет на поддержку АПК. Остальные деньги - на соцпомощь, развитие медицины и ЖКХ. Так, доходы областного бюджета в 2020 году составят 66,1 млрд. рублей. Расходы - 69,2 млрд. рублей. Дефицит - 3,1 млрд. рублей.

Как сообщили в пресс-службе облсовета, более 60% расходов пойдет на социальную сферу. Продолжат постепенно повышать зарплаты бюджетникам, увеличатся расходы на здравоохранение, увеличение рождаемости. Значительную часть денег направят на развитие транспортной системы, дорожно-уличной сети, коммунально-инженерной инфраструктуры. А также на ремонт поликлиник и дорог, строительство школ, детсадов, ФАПов, Домов культур и спортобъектов. Финансирование получит аграрный сектор.

На исполнение раздела "Национальная экономика" потратят 15,7 млрд. рублей. 17,7 млрд. рублей направят на реализацию социальной политики. 400 млн рублей пойдет на строительство жилья для детей-сирот. Более 500 млн - на соцвыплаты гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

На образование в следующем году потратят 15,8 млрд. рублей. Новые школы начнут строить в "Европейском" в Липецке, в селе Пятницкое Измалковского района и в Усмани. На это выделяют 1 млрд. рублей. Ее 400 млн - на создание дополнительных мест в яслях для детей. А в областном центре должны появиться 3 новых детских садика.

На здравоохранение выделят 6,6 млрд. рублей: ожидается реконструкция областного перинатального центра, продолжение строительства хирургического корпуса областного онкодиспансера, строительство хирургического корпуса детской областной больницы, возведение здания дл Добровской районной больницы. В регионе продолжат строить фельдшерско-акушерские пункты.

На развитие физкультуры и спорта необходимо 1,8 млрд. рублей. 900 млн потратят на строительство спортобъектов - многофункциональный комплекс, 50-ти метровый бассейн, крытый футбольный манеж, Дворец спорта в Липецке и в селе Долгоруково. 153 млн рублей нужно, чтобы достроить три сельских ДК. 153 млн - на ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Лиза задыхается и плачет»: двойняшек забрали из семьи и насильно отдают родной маме – бывшей наркоманке
Девочкам приходится пить лекарства и общаться с психологом. Вместе с экспертами выясняем, можно ли пережить расставание с приемными родителями без последствий
«Дорогой президент, не отдавай меня маме»: мальчик из Самарской области боится, что его вернут уголовнице и ее сожителю
В новой семье мальчик обрел любящих родителей, братьев, сестер и друзей, но сейчас его комфортной жизни угрожает вернувшаяся из тюрьмы биологическая мать – наркоторговка
Новости 24
В Липецке спасатели вскрыли дверь квартиры пенсионерки с инсультом
В Липецке на ночь закроют перекресток у Центрального рынка
В Липецке могут закрыть два торговых центра, которые не прошли проверку МЧС
В Липецкой области ищут свидетелей ДТП, в котором погиб сотрудник воронежского УФСИН
В Липецке уволили воспитательницу за избиение ребенка в садике
Липецк заплатит подрядчику почти 70 млн рублей за озеленение города
Липецкий "Метуллург" будет сотрудничать с итальянским "Асколи"
В Липецке вспыхнула комната в доме: погибли двое
Рядом со зданием ФСБ в Липецке ищут подозрительный предмет
Самолет из Екатеринбурга в Липецк задерживают на 20 часов
В Липецке вычислили парня, "заминировавшего" здание во время концерта "HammAli & Navai"
Ночью "БМВ" снес ворота Христорождественского собора в Липецке
Под Липецком КамАЗ едва не сбил пешехода
Липчанин, продавая трактор, перевел мошенникам 310000 рублей,
За сутки липецкие водители 1200 раз нарушили ПДД
В четверг в Липецке туман, гололедица и до +3 градусов