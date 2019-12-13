2019-12-13T10:55:44+03:00
Общество

Депутат горсовета Александр Афанасьев приглашает липчан принять участие в акции «Подари Мечту»

Благотворительная акция продлится до 27 декабря
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Депутат Липецкого горсовета Александр Афанасьев призвал липчан принять участие в благотворительной акции «Подари мечту». В интервью на одном из региональных телеканалов в четверг, 12 декабря, он рассказал об акции, направленной на помощь детям из малообеспеченных семей, детям, оставшимся без попечения родителей и тем ребятам, которые в праздничные дни находятся на длительном лечении в больницах.

- В канун Нового года хотел бы пожелать липчанам быть добрее и внимательнее друг к другу. Особенно к тем, кто оказался в трудной ситуации. Особенно – к детям. И Дедом Морозом для них может стать каждый, чтобы каждый малыш или подросток получил своё новогоднее чудо. Приглашаю присоединиться к акции всех желающих - коллег депутатов, предпринимателей, всех неравнодушных липчан, - обратился к жителям Липецка Александр Афанасьев.

Принять участие в акции можно до 27 декабря. Подарки, игрушки можно приносить на проходную хладокомбината и в киоски «Мороженое», на них будут нанесены специальные синие наклейки. Сотрудники самого АО «Липецкий Хладокомбинат» первыми откликнулись на призыв, и сейчас уже закупают подарки.

На рождественских каникулах сотрудники комбината вместе с волонтерами, кадетами школы №14, доставят подарки детям.

- Убежден, что именно из счастливых детей вырастают хорошие люди. Вместе мы можем сделать жизнь других светлее и радостнее, а своим детям подать достойный пример, - уверен Александр Афанасьев.

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