2019-12-13T14:43:36+03:00
Общество

Группа НЛМК признана одной из самых энергоэффективных компаний России

Группа НЛМК вошла в первую тройку в рейтинге Топ-20 энергоэффективных компаний
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Ежегодный рейтинг составляет рейтинговое агентство Эксперт РА на основе показателей 600 крупнейших предприятий России.

«Черная металлургия – энергоемкая отрасль, затраты на энергоресурсы в себестоимости продукции интегрированных компаний составляют 10-12%, поэтому мы системно повышаем энергетическую эффективность наших активов. Мы не только сделали процесс производства металла менее энергозатратным, но и используем вторичные энергоресурсы, в том числе попутные металлургические газы, для получения тепла и электроэнергии. Внедрение наилучших технологий по оптимизации энергопотребления, снижение затрат и рациональное использование ресурсов повышает эффективность всей производственной цепочки», - прокомментировал вице-президент по энергетике Группы НЛМК Сергей Чеботарёв.

С 2000 года удельная энергоемкость производства стали на НЛМК снизилась на 23% и по итогам 2018 года составила 5,47 Гкал на тонну стали.

За период с 2000 года Группа НЛМК направила на реализацию нескольких десятков крупных проектов по повышению энергоэффективности более 25 млрд рублей. Подобные проекты, в частности, позволили эффективно использовать вторичные топливные газы для выработки собственной электроэнергии и пара - доля использования вторичного топлива составляет сейчас 82%.

Оптимизация времени ремонтов турбогенераторов, улучшение работы системы охлаждения оборудования позволили увеличить долю собственной электроэнергии в структуре баланса Липецкой площадки с 30% в 2000 году до 58% в 2018 году, при этом выработка собственной электроэнергии из вторичных газов увеличилась почти в 2,5 раза – до 357 МВт.

В настоящее время в Липецке реализуется проект по строительству новой утилизационной ТЭЦ, основным топливом для которой станет попутный газ сталеплавильного производства. Это позволит компании повысить эффективность использования вторичных ресурсов, сократить уровень воздействия на окружающую среду, снизить затраты на энергоснабжение и поднять обеспеченность собственной электроэнергией Липецкой площадки до 95%.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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