В Липецкой области приняли новый закон для выхода из бедности

Новую редакцию Закона «О государственной социальной помощи» утвердили на 31 сессии облсовета. В нем предусмотрели новый механизм выхода из бедности. Одна из мер – социальный контракт в 250 000 рублей на развитие предпринимательской деятельности.

На единовременную выплату по контракту могут рассчитывать семьи и одинокие липчане с доходом ниже прожиточного минимума на душу. Сейчас для трудоспособного населения прожиточный минимум в Липецкой области 10 500 рублей. Контракт заключается с соцзащитой на срок от 3 месяцев до года. Похожая поддержка была в регионе и раньше, только сумма в 10 раз меньше. Кроме этого малоимущие могут получить деньги на обучение по нужному профилю, и ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума во время поиска работы. Как сообщили в пресс-службе облсовета, на этот законопроект регион получит из федеральной казны 424.3 млн рублей и 165 млн выделят из бюджета региона.

Также в законе есть новый принцип по социальным выплатам – «критерий нуждаемости». Например размер детских пособий для малообеспеченных будет зависеть от степени нуждаемости – то есть у кого-то пособия уменьшится. За счет этого, увеличатся пособия на детей для матерей-одиночек, многодетных и семей студентов.

Тот же «критерий нуждаемости» будут применять для получения протезов, за исключением детей-инвалидов. Таким детям будут платить компенсацию за протезы и импланты при среднедушевном доходе семьи ниже двух прожиточных минимумов.

По той же степени нуждаемости будет определять материальная помощь на экстренный ремонт аварийного жилья и на покупку бытовой техники, например в случае пожара и стихийных бедствий.