2019-12-13T15:01:09+03:00
Общество

Павел Путилин: Лесопарковый пояс вокруг Липецка необходим

Региональный парламент принял постановление о создании зеленого пояса
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На 31 сессии регионального парламента принято постановление Липецкого областного Совета депутатов «О создании лесопаркового зеленого пояса вокруг городского округа город Липецк и о его площади», - об этом сообщает пресс-служба облсовета. Эта законодательная инициатива разработана парламентариями на основании ходатайства Общественной палаты Липецкой области.

Всего на территории Липецка сегодня почти 5,5 тысяч га лесов Липецкого лесничества. В лесопарковый зеленый пояс предлагается включить насаждения площадью 4777 га – это городские леса Липецкого лесничества (кварталы 1-118). Сюда не попадет 640 га лесов, где расположены объекты капитального строительства, дороги, линии электропередачи.

- Учитывая промышленную загруженность областного центра, ежегодное увеличение транспорта на наших дорогах и негативное влияние всех этих факторов на атмосферу, создание такого зеленого пояса очень актуально, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. - Лесопарковый пояс - это новый вид защитной и охранной зоны с ограниченным режимом природопользования и другой хозяйственной деятельности.

Федеральным законодательством предусмотрены ограничения по проводимым работам в таких зонах, по строительству объектов, а также установлены требования по защите лесов на таких территориях.

Фото предоставлено пресс-службой облсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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