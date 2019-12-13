Работы в Нижнем парке Липецка обещают завершить к 20 декабря

Этим утром, 13 декабря, губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина проинспектировали ход работ в Нижнем парке. Напомним, что согласно замыслу, парк должен быть созвучен с темами дерева, стали и воды.

Как сообщили в пресс-службе администраци города, буквы "Нижний" парк для входной группы привезут в ближайшее время. На месте, где располагалась главная экстрада вовсю кипят работы. Сейчас там создают новое молодежное пространство - Арт-центр. Площадку планируют открыть в мае. Здесь будут проходить выставки, лекции, кино-просмотры. Перед входом в здание уже установили качели с подсветкой. На них смогут покачаться как малыши, так и взрослые. Одну из конструкций глава региона лично проверил на прочность.

Работы в Нижнем парке Липецка обещают завершить к 20 декабряФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Завершается монтаж новой сцены - на месте автодрома. Вместо колеса обозрения и аттракционов появляются холмы с многолетними растениями. Специальная сетка удержит черзнозем на склоне, а зелень будет радовать гостей парка с ранней весны до глубокой осени.

На новогодних каникулах в парке обещают открыть каток. Разумеется, если позволит погода. Он останется на прежнем месте, но станет больше. В 2020 году в основании катка уложат айс-маты, которые упростят заливку катка, а также позволят кататься на льду при небольшой плюсовой температуре.

Работы в Нижнем парке Липецка обещают завершить к 20 декабряФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В парке появятся шахматные зоны, интересные световые элементы. Например, светящиеся качели, скамейки, плитка. А вот центральную аллею, отремонтированную несколько лет назад, трогать не станут.

Кроме того, во время 3 этапа благоустройства планируется обустроить новую зону аттракционов. Она появится между памятником Народовольцам и дорогой, ведущей к городскому пляжу. Власти города уже ведут переговоры с одним из ведущих производителей аттракционов в мире.

Работы в Нижнем парке Липецка обещают завершить к 20 декабряФото: Пресс-служба администрации города Липецка.

По словам Евгении Уваркиной, к 20 декабря основные работы в парке должны быть завершены. А 28 числа липчан пригласят на открытие. Напомним, что благоустройство парка ведется в рамках федеральной программы "Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" за счет бюджетных средств.