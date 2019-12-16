Игорь Артамонов: «Добровольческое движение - эффективная платформа общественно-государственного партнерства»

Глава региона Игорь Артамонов встретился с липчанами – победителями Всероссийского конкурса «Доброволец России-2019». Их проекты признаны одними из лучших в стране.

«Таких активных, неравнодушных людей в Липецкой области много. Это те, кто хочет изменить мир вокруг себя, сделать его лучше. И делают это бескорыстно. Помогают многодетным семьям, пожилым, ветеранам, бездомным животным. И мы обязательно будем помогать им и дальше дарить такое нужное этому миру добро», - сказал Игорь Артамонов.

Софья Ефанова реализует проект «Маленькие домики от Большой семьи» вместе со своим отцом. Они учат детей делать из дерева скворечники, кормушки, лавочки, почтовые ящики и другие предметы. Проект направлен на социализацию ребят, оставшихся без попечения родителей, готовит их к самостоятельной жизни, а также помогает освоить столярное дело.

Андрей Артамонов рассказал главе региона о своем проекте «Прадедушкины медали». Молодой человек собирает информацию о малоизвестных Героях Великой Отечественной войны, пионерах - героях, партизанах и тружениках тыла. Все это послужит материалом для написания книг для детей и подростков.

Татьяна Анучина реализует проект «Байк-парк «Студеновский». За несколько лет вместе с командой единомышленников девушка превратила Студеновский карьер из свалки строительных отходов в площадку, где прошли уже шесть межрегиональных соревнований по маунтинбайку.

Победителей Всероссийского конкурса «Доброволец России -2019» чествовали на Международном форуме волонтеров в начале декабря. Игорь Артамонов поблагодарил ребят за активную гражданскую позицию. Добровольческое движение, по мнению главы региона, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.