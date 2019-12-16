Кофейный завод открылся в ОЭЗ «Липецк»

В особой экономической зоне «Липецк» открылся завод по переработке кофе. На предприятии будут производить классические сорта кофе классов Specialty и Premium и эксклюзивные бленды. Подписание соглашения о его строительстве с "Липецкой кофейной компанией» состоялось в апреле 2017 года, завод был построен за два года.

В торжественной церемонии официального открытия завода принял участие глава региона Игорь Артамонов. «Очень здорово, когда в Липецкой области открываются такие объекты, Это то, что мы хотим видеть в нашем регионе. Экологичное и высокотехнологичное производство. Надеемся, что в регионе появится больше таких предприятий с высокооплачиваемыми рабочими местами и хорошими условиями труда», - сказал Игорь Артамонов.

Для контроля качества поступающего сырья и производимой продукции на заводе создана лаборатория, которая отвечает самым современным характеристикам в области обжарки кофе, а также разработана собственная линейка блендов под торговой маркой Stile di Vita. Как рассказал директор предприятия, завод оснащен новейшим немецким и итальянским оборудованием, специалисты прошли подготовку в ведущих обучающих центрах Германии, Голландии, Италии и России. Все это позволяет соответствовать мировым стандартам производства качественного кофе.

Также планируется увеличение объемов производства и расширение ассортимента продукции. Намечен выпуск капсул для кофе-машин, разработка эксклюзивных смесей по специальным заказам клиентов, запуск линии по сборке капсульных кофемашин и аппаратов для вендинга с собственным сервисным центром по обслуживанию и ремонту. Кроме того, предполагается открытие обучающего центра с многофункциональной лабораторией на базе предприятия, который позволит проводить обучение персонала по профессиям «обжарщик», «бариста», «кап-тестер».

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.