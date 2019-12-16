2019-12-16T12:54:42+03:00
Общество

По следам молодёжного форума: «То, чему нас учат в академии, действительно актуально и «трендово» для социально - экономического развития региона»

Молодёжный форум прошёл 11 и 12 декабря и собрал десятки активных, творческих и инициативных ребят со всего региона
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Интерес к этому событию тем более понятен, что в нём приняли участие первые лица области во главе с губернатором Игорем Артамоновым. «Во главе угла стоит правильная мотивация. Человек должен четко понимать, кем он хочет стать и каких результатов желает добиться. Это понимание поможет преодолеть многие трудности, возникающие на жизненном пути. Важные слагаемые успеха – правильный круг общения, хорошие наставники и умение бороться с ленью», – считает глава региона Игорь Артамонов. «На форуме молодежи у каждого участника была уникальная возможность услышать секреты управления от губернатора Липецкой области. Игорь Георгиевич с удовольствием поделился лайфхаками удачного лидерства и командной работы, на личном примере показал, как нужно работать. Для тех из нас, кто планирует посвятить свою жизнь государственной службе его рекомендации были особенно интересны», - делится своими впечатлениями Анастасия Макарова, студентка Липецкого филиала РАНХиГС. «Мне выпала честь стать не только участником этого события, но и быть в команде организаторов мероприятия. Это давало возможность посмотреть на всё происходящее как бы со стороны. И я видела горящие глаза ребят, готовых уже сегодня попытаться реализовать свои проекты по улучшению жизни города и области. Ребята, победившие в региональном грантовом конкурсе, получили свои заслуженные награды, что, конечно, не может не вдохновить попробовать свои силы в следующем году!»

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О своём отношении к форуму рассказал ещё один студент Президентской академии в Липецке Антон Филипьев: «Центральным событием форума для меня стала лекция главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова. В своем выступлении Игорь Георгиевич рассказывал о важности постоянного самообразования, а также о принципах работы бирюзовых организаций (команды, в которых вместо менеджеров – коучинг и самоуправление), которые можно и нужно применять в построении любой команды. Было очень приятно, что то, чему нас учат в академии, действительно актуально и «трендово» для социально=экономического развития региона, потому как многое из того, что обсуждалось на форуме, было созвучно проблематике наших занятий. Я лишний раз испытал чувство гордости за альма - матер.»

Форум также посетили Кирилл Литвицкий - начальник управления регионального взаимодействия Федерального агентства по делам молодёжи и Александр Рябченко, заместитель губернатора Липецкой области. Их выступления - часть мотивационной сессии, вдохновляющей на создание командных проектных идей по развитию региона, себя и своего сообщества внутри региона.

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Фото предоставлено РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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