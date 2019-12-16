Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и глава

Основной темой совещания стало обсуждение мероприятий по обеспечению надежного и бесперебойного энергоснабжения региона в период максимума нагрузок, а также в предстоящие выходные дни и новогодние праздники. Участники встречи акцентировали внимание на дальнейшем развитии электросетевого комплекса Липецкой области и исполнении всех мероприятий в рамках ранее заключённого Соглашения между электросетевой компанией и руководством региона. Также глава Липецкой области и генеральный директор «Россети Центр» обсудили дальнейший ход реализации «Концепции цифровой трансформации» и подтвердили готовность к долгосрочному сотрудничеству в рамках достигнутых ранее договорённостей.

«Первоочередной целью энергетиков остается дальнейшее повышение надежности электросетевого комплекса и его опережающее развитие для того, чтобы удовлетворять потребности растущей экономики региона в новых объемах мощности. Кроме того, мы внедряем оптимальную модель управления сетевым комплексом, модернизируя сети и применяя новые технологии, что обеспечит сокращение сроков и стоимости подключения к сети, а также позволит осуществлять контроль за работой и управление всей технологической цепочкой от центров питания до конечных потребителей», - отметил по итогам встречи Игорь Маковский.

Реклама

Фото Липецкэнерго