Строительство завода в Сселках Липецка, повышение зарплат и льготный проезд для школьников

Этим вечером, 16 декабря, впервые состоялся прямой эфир губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Глава региона ответил на вопросы липчан, которые присылали их в течение нескольких дней в группу областной администрации.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА В ССЕЛКАХ

Так, Артамонов начал с вопроса о строительстве завода по производству обуви в Сселках. Напомним, накануне, 15 декабря, местные жители вышли на митинг против возведения завода. Они уверены, что предприятие серьезно навредит экологии.

- Хочу поблагодарить жителей, которые написали обращение ко мне и проинформировали о ситуации, - сказал губернатор. - О ней никто не знал, ни мэр, ни мои заместители. Благодаря жителям мы уточнили, что это. На место выезжал мой заместитель с сотрудниками экологической службы. К следующему четвергу должны быть результаты экспертиз, документы. Хотя мы понимаем, что на данный момент документов нет. Видимо, предприниматель решил сначала установить оборудование, а потом разобраться с бумагами. Он понесет за это ответственность. Так или иначе, дождемся заключения экологической службы.

ШКОЛА НА 50 ЛЕТ НЛМК

Один из вопросов, который поступил на прямую линию, касался строительства школы в районе Манежа в Липецке. Артамонов ответил, что контракт в прежним подрядчиком расторгнут. Более того, подано заявление о возбуждении уголовного дела. По оценке властей, в ходе строительства исчез большой объем денег. Напомним, что мэрия через суд хочет взыскать с застройщика школы 134 млн рублей - такова неустойка за просрочку исполнения обязательств.

- Объявлены новые торги, до конца года определят победителя, - сообщил Игорь Артамонов. - Надеюсь, что 1 сентября дети пойдут в новую школу.

КАТЯЩИЕСЯ КАМНИ

По словам Артамонова, первые федеральные деньги, которые пойдут на строительство этого объекта уже закреплены. На них, а также часть региональных средств, возведут футбольный манеж. Работы кипит - идут споры и дискуссии, каким должен быть внешний вид манежа и тд.

Второй по приоритету "камень" - в котором будет 50-метровый бассейн и тренировочное ледовое поле. По мнению губернатора, в областном центре не хватает воды и льда.

Кроме того, в планах построить объект с большим количеством саун, маленьких бассейнов, ванн и тд. Разговоры с инвестором уже ведутся.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ В РЕГИОНЕ

Сразу несколько вопросов задали главе Липецкой области относительно роста зарплат. Так, чтобы поднять доходы населения, в бюджет заложили дополнительно 1 млрд. рублей. С нового года на 5,8% вырастет зарплата липецких бюджетников. Артамонов заверил, что власти будут контролировать этот вопрос.

Хотя повлиять на зарплаты работников частных предприятий власти не могут, по словам губернатора, они беседуют с предпринимателями, поднимают этот вопрос. Спрашивают, чем администрация может помочь. Но Игорь Артамонов также посоветолвал липчанам вкладывать в себя, получать новые знания.

Кстати, в следующем году увеличится финансирование на поддержку молодых семей. На эти цели выделят около 200 млн рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ, МЕДИЦИНА И ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

В эфире прозвучал вопрос о льготном проезде для всех детей, а не только из многодетных семей. Губрентор ответил, что рассматривается вариант льготного проезда для детей из семей с невысоким уровнем дохода. Пока только так.

Липчане поинтересовались о развитии ВУЗов и коледжей в регионе. По словам главы областной администрации, планируется поменять программу в колледжах в соответствии с требованиями работодателей. Возникает много вопросов по качеству обучения липчан. Артамонов сказал, что нужно усилить уроки экономики, так как население не понимает, что такое бюджет, налоги и тд, экологии и истории. Неведение порождает слухи, люди становятся жертвами провокаторов.

Часто липчане жаловались на работу "Квадры". Губернатор сказал на это, что нужно жаловаться в прокуратуру, УФАС. Он подчеркнул, что в регионе один из самых низких тарифов в ЦФО и власть не дает их поднимать.

Кстати, в регионе хотят запустить единую диспетчерскую службу. Предполагается, что липчане будут звонить на номер по различным вопросам, а диспетчер перенаправит их в службу, где должны разобраться с ситуацией.

Немало вопросов поступило касательно медицины. По словам Артамонова, в этом году только в оборудование вложили полмиллиарда рублей. И это уже дало эффект. В регионе сдаются фелдшерские пункты. Достраивается хирурический корпус онкодиспансера. Продолжается ремонт в областной больнице.

В этом году в Липецкой области расчистили 3 реки. В 2020 году планируется купить немецкий аппарат для выкоса камыша и углубления дна водоемов. Глава региона отметил, что сначала машину протестируют. Если ожидания оправдаются, аппарат приобретут.