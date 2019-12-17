Выставка «Вместо ёлки – новогодний букет» проходит в регионе
Областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» проходит с 17 по 20 декабря 2019 года в Центре дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.
Выставка направлена на привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения лесных ресурсов средствами художественно-эстетического творчества.
К участию в выставке приглашаются обучающиеся образовательных организаций области: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования, средних профессиональных; дети с ограниченными возможностями здоровья.
Принимаются индивидуальные работы детей или совместно выполненные творческие работы детей и родителей.
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В рамках выставки проводится творческий конкурс представленных новогодних композиций по шести номинациям: «Новогодняя ёлка эколят»; «Символ года»; «Новогодняя флористика»; «Праздничные венки»; «Новогодняя открытка»; «Подарок для Деда Мороза».
Победители и призеры Выставки будут определены к концу декабря текущего года.
Областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» будет работать с 17 по 20 декабря с 09:00 час. по 16:00 час. Принимаются коллективные заявки для организации экскурсий.
Дополнительно:
По вопросам посещения выставки обращаться по телефону 47-77-23, методический кабинет Центра «ЭкоМир».
Фото предоставлено пресс-службой УОиН.