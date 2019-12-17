2019-12-17T15:44:12+03:00
Общество

Выставка «Вместо ёлки – новогодний букет» проходит в регионе

Принимаются работы детей или совместно выполненные поделки детей и родителей
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Областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» проходит с 17 по 20 декабря 2019 года в Центре дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области.

Выставка направлена на привлечение внимания подрастающего поколения к проблеме сохранения лесных ресурсов средствами художественно-эстетического творчества.

К участию в выставке приглашаются обучающиеся образовательных организаций области: дошкольных, общеобразовательных, дополнительного образования, средних профессиональных; дети с ограниченными возможностями здоровья.

Принимаются индивидуальные работы детей или совместно выполненные творческие работы детей и родителей.

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В рамках выставки проводится творческий конкурс представленных новогодних композиций по шести номинациям: «Новогодняя ёлка эколят»; «Символ года»; «Новогодняя флористика»; «Праздничные венки»; «Новогодняя открытка»; «Подарок для Деда Мороза».

Победители и призеры Выставки будут определены к концу декабря текущего года.

Областная выставка новогодних композиций «Вместо ёлки – новогодний букет» будет работать с 17 по 20 декабря с 09:00 час. по 16:00 час. Принимаются коллективные заявки для организации экскурсий.

Дополнительно:

По вопросам посещения выставки обращаться по телефону 47-77-23, методический кабинет Центра «ЭкоМир».

Фото предоставлено пресс-службой УОиН.

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