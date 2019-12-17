Игорь Артамонов открыл движение по новому мосту в Лебедяни

Движение по путепроводу запущено. Участие в открытии переправы приняли сотни жителей города. С долгожданным событием их поздравил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Всегда приятно открывать такие объекты, которые улучшают жизнь людей, делают её комфортнее, – отметил Игорь Артамонов. – Лебедянцев ждут и другие масштабные проекты. Сейчас мы подбираем площадку для строительства новой школы в городе, решаем вопрос о закупке новых пассажирских автобусов, также в районе вскоре появится новое футбольное поле».

По словам главы региона, необходимость ремонта переправы в Лебедяни назрела давно. Старый Казённый мост был построен в 1910 году. На двустороннее движение и современные транспортные нагрузки путепровод не был рассчитан. В связи с чем несколько лет назад по нему был запрещён проезд большегрузных автомобилей. Объект находился в аварийном состоянии. Разрушались нижние опоры и деформационные швы, крошился бетон. На мосту отсутствовал организованный водоотвод, из-за этого портилось асфальтобетонное покрытие тротуаров.

Игорь Артамонов сообщил, что новый мост построен в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На строительство путепровода из федерального бюджета было выделено 280 млн рублей, ещё около 42 млн рублей – средства региональной казны.

Общая протяжённость новой переправы 410 метров. Мост состоит из семи пролётов. Ширина проезжей части – 9 метров. Движение двустороннее.

Казённый мост, признанный объектом культурного наследия, будет отреставрирован и станет пешеходным.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.