2019-12-18T17:02:19+03:00
Общество

НЛМК наградил подарками лучших юниоров Липецка

На НЛМК прошло чествование воспитанников спортивных школ Липецка
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Все они добились в течение года высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.

Представители НЛМК и благотворительного фонда «Милосердие» вручили юниорам дипломы и денежные сертификаты на приобретение спортивной формы и инвентаря. Всего гранты от НЛМК получили 13 спортсменов из липецких спортивных школ и школ олимпийского резерва по легкой атлетике, стендовой и пулевой стрельбе, гребному спорту, настольному теннису, спортивной гимнастике, дзюдо, плаванию, боксу и велоспорту. За достижения в воспитании юных спортсменов их наставникам также вручили благодарственные письма и денежные сертификаты.

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Новолипецкий комбинат традиционно поддерживает развитие детского спорта в регионе. В этом году предприятие в честь Дня металлургов профинансировало проведение городских соревнований по 23-ти видам спорта. В них приняли участие более 1000 юных спортсменов.

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Особое внимание компания уделяет развитию стрелковых видов спорта в Липецке. Благодаря НЛМК все юные спортсмены имеют возможность бесплатно заниматься пулевой и стендовой стрельбой в спортивной школе олимпийского резерва №13. Сегодня это свыше 300 юниоров, с которыми работают 15 тренеров.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото пресс-службы НЛМК.

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