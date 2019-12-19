Итоги года для Липецка и его жителей – как показала себя новая власть

Уходящий 2019 год стал богатым на политические события, как для Липецка, так и для всего региона. Город официально обрел нового мэра, а область – губернатора. Также в горадминистрации обновился состав чиновников, изменились некоторые принципы управления. Как это отразилось на липчанах и городской среде?

Из наиболее заметных внешних факторов можно отметить, что чиновники перестали работать исключительно в закрытых кабинетах и мелькать в СМИ лишь с сухими отчетами. Теперь это не «механизм», а живые люди. Мы видим, как градоначальник и сотрудники мэрии мчатся к стройплощадкам с митингующими, принимая на себя гнев толпы, живо и болезненно реагируют на недочеты в благоустройстве, лицом к лицу ведут переговоры с горожанами и созывают липчан на собрания, чтобы решить проблемы.

На фоне этого и сами жители Липецка вышли из статуса «наблюдателей» - стали активными участниками, которые отметают не понравившейся идеи властей, решают, как должен выглядеть их город и на что потратить бюджетные деньги. Активизировались и представители бизнеса – городская среда для них стала более привлекательной для инвестиций. Наглядным примером живого взаимодействия людей, чиновников и бизнеса стали общественные пространства, куда теперь не только приятно ходить самим, но и не стыдно водить гостей из других городов.

ЧТО ПРОИСХОДИЛО С ПАРКАМИ

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Первое, что бросается в глаза по итогу года – это парки. В городе стало меньше полузаброшенных пространств, существующие заметно преобразились. Кардинально изменился Быханов сад. У него появился фирменный стиль, у людей – вместительный амфитеатр и образовательный павильон, удобные зоны для спорта и развлечений, площадки для подростков и малышей, территории тихого отдыха. Здесь обновили более 20 000 кв.м тротуаров, дорожек и площадок, поставили 250 светильников и более 200 архитектурных форм.

Еще одним украшением Липецка стал парк Металлургов, который открыли ко Дню города. Там сделали эко-топы, детские городки, установили декоративные фонари с аудиосистемой, спортивные объекты, павильоны и многое другое. Оба пространства – Быханов сад и парк Металлургов – благоустроили за счет инвесторов, им выступили «Сбербанк» и «НЛМК».

В районе парка Победы появились памп-трек и скейт парк. Территорию продолжат обустраивать и в следующем году, часть парка превратиться в молодежно-исторический центр.

Также в этом году постепенно преображается Нижний парк. Там уже обновили аллеи, плитку, поставили качели для детей и взрослых и скоро достроят арт-центр для молодежи. По замыслу, общий стиль парка вберет тематику дерева, стали и минеральной воды. Продолжится масштабное преображение в следующем году. Историческую часть Нижнего парка отведут для тихого отдыха, аттракционы соберут на отдельной площадке, создадут фестивальную зону.

Ещё один парк – Молодёжный – станет местом отдыха на природе, здесь будут пешеходные аллеи и зона барбекю, которой так не хватает липчанам.

Но парки это не всё. Облик города заметно преобразился в целом. С улиц постепенно исчезает страшная паутина проводов, унылые фонарные столбы и опоры ЛЭП, обновляются фасады зданий. В будущем возьмутся за благоустройство площадей – Победы, Заводская, Героев, Привокзальная, Соборная и у спорткомплекса «Звездный». Дизайн-проект последней площади выбрали липчане. Кроме этого обещают преобразить Набережную и сделать благоустроенные места отдыха у воды.

КАК ИЗМЕНИЛИСЬ ДОРОГИ И УЛИЦЫ ЛИПЕЦКА

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Наиболее обсуждаемым проектом уходящего года стала реконструкция проспекта Победы. Его успели открыть в срок несмотря на «ставки» пессимистов. Одну из основных транспортных артерий Липецка отремонтировали в рамках «Безопасных и качественных автомобильных дорог». За лето проспект фактически перестроили заново. Расширили участок от Кольцевой до площади Танкистов. Убрали провода, поставили новые светофоры, фонари и остановки. На улице Космонавтов – поменяли асфальт, освещение, уложили плитку и оборудовали карманы для автобусов. Всего по нацпроекту БКАД за год отремонтировали 21 километр улично-дорожной сети. Не забыли и про мелкие проезды и отдаленные районы: улицы 40 лет Октября, Бабушкина, Гоголя, Титова, Кирпичная, Кузьминскую и часть Грязинской трассы.

В 2020 году по проекту БКАД перестроят еще 5 объектов, среди которых оставшаяся часть проспекта Победы. По просьбам липчан отремонтируют улицу Баумана, 1,6 км которой расширят до 4 полос. В районе Новой Жизни начнут строить путепровод через железнодорожные пути. Сейчас там узкий мост, который в часы пик парализует движение почти по всей трассе.

КАКАЯ СУДЬБА ЖДЕТ ТРАМВАИ

Говоря о дорогах, нельзя не вспомнить про общественный транспорт. Ближе к концу года прогремела тема с закрывающимися трамваями. Напомним, что ранее мэр Евгения Уваркина озвучила несколько сценариев дальнейшей судьбы электротранспорта, один из которых – замещение автобусами. Горожане отреагировали болезненно, выступили против и создали петицию в защиту трамваев. Панику «подогрели» три ЧП подряд со сходом вагонов с рельсов. И одно – с задымлением трамвая. Известно, что все «машины» давно выработали срок, а пути изношены на 70%. Сегодня решение о закрытии не принято, но и нет четких планов по спасению трамваев. Возможные меры обсудили 13 декабря на круглом столе в администрации. Обозначили три рабочих варианта: скромная и постепенная модернизация сети и вагонов за 610 млн рублей в год (без расширения сети и с использование б/у рельсов); полноценное обновление по европейским стандартам за 16 млрд рублей (это существенно больше годового бюджета города) и замена автобусами за 900 млн рублей.

Второй вариант – отличный, но он возможен только при концессионном соглашении, поскольку сумма для города неподъемная. Однако чтобы инвестор увидел выгоду, проезд придется поднять до 44 рублей за поездку. Полностью избавиться тоже нельзя – сейчас трамвай – это единственный способ добраться без пробок с района НЛМК до ЛТЗ и наоборот, что особенно актуально для рабочих комбината.

Впрочем, в целом в развитии транспортной сети в городе есть весомые плюсы. Так, с января по декабрь город закупил 76 новых автобусов, 24 из них приобрели частные перевозчики, 20% им субсидировали из бюджета. Сегодня по требованию липчан увеличивают количество автобусов на востребованных направлениях или продлевают маршруты.

ЛИПЧАНЕ ВЗЯЛИСЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ

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Об активности граждан говорит развитие системы общественного самоуправления. На заре создания ТОСов в Липецке было гораздо больше формальных самоуправлений, чем реально действующих. Сейчас же активно работает 228 ТОСов. Фактически этот год прошёл под дивизом перезагрузки системы общественного самоуправления. Теперь ТОСы решают проблемы не только внутри своего двора, но и участвуют в жизни всего города. Людей слышат, им удается добиться реальных результатов. В этом году активные участники обменялись опытом с коллегами из Белгорода, Ульяновска и Воронежа. После чего на базе техуниверситета прошел большой форум, где эксперты доступно объясняли: как набирать команду, добиваться реакции властей, решать проблемы и развивать город. Строительство и благоустройство в Липецке теперь ведутся под жестким общественным контролем.

ГОД СПОРТИВНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ

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В этом году в плане спортивных достижений Липецк прогремел на всю страну, став площадкой сразу для двух крупнейших спортивных событий: ими стали Международный Липецкий Стальной Марафон и Липецкий полумарафон. На дистанции вышли около 4000 спортсменов из Липецка и других городов, на трибуны – около 7000 зрителей.

Массовые забеги позволили Липецку претендовать на звание «Беговой столицы России». В 2020 году Липецкий полумарафон станет частью Всероссийского с синхронным стартом «Забег.рф». 31 мая около 3000 липчан, включая мэра и губернатора, побегут вместе со всей страной. Ведущим по традиции станет Дмитрий Губерниев.

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА И БЮДЖЕТ

В 2019 году в Липецке обрели новые квартиры в Звездном микрорайоне 49 семей из аварийных домов в районах ЛТЗ, НЛМК и Сырский Рудник. Всего до 2025 планируют расселить 122 аварийных дома, предоставить новое жильё 4500 липчанам. На что уйдет 4,47 млрд рублей из федерального, областного и городского бюджетов.

Однако вышеперечисленное, от благоустройства до переселения, в первую очередь зависит от финансовых возможностей города. Несмотря не все трудности, бюджет остается социально направленным. В следующем году на социальную сферу придется более 65% всех расходов. Так на школы и детсады направят 7 млрд рублей, развитие культуры – 468 млн, социальную политику – 522 млн, физкультуру и спорт – 494 млн, на ЖКХ – 526 млн. Кстати, в этом году впервые выделили деньги на охрану школ – 7 млн рублей. Еще 2,3 млрд пойдут на развитие транспорта и дорожной сети, 415 млн – на благоустройство.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА

Александр Клоков – председатель Липецкого областного краеведческого общества.

«Город продолжает расцветать, меняется в лучшую сторону, благоустраиваться. Но есть и замечания – хотелось бы, чтобы зоопарк убрали из Нижнего парка, ведь рядом курорт и скважины с минеральной водой. И второе – все въезды в город больше напоминают промзону. Их следовало бы оформить достойно, например, как в Воронеже».

Олег Карнаухов (Тамбов) – кандидат филологических наук, доцент, экскурсовод

«Недавно были с экскурсией в Липецке, отметили, что город развивается очень стремительно, многие из наших позавидовали тому, как меняются улицы, дороги, освещение и даже новогодняя иллюминация. Памятников у вас, конечно, не так много, но они в гораздо лучшем состоянии, чем наши. Видно, что за ними следят, реставрируют. Впечатлил театр имени Льва Толстого, где мы увидели много молодежи. Понравился Музей прикладного искусства – молодцы, что сохраняете эту историю. Даже ситуация с вашим мэром в Нижнем парке показала, как ваши чиновники переживают за народ. Кстати, мы решили, что по завершению реконструкции обязательно приедем в этот парк – очень интересно стало. Хочется пожелать Липецку хорошего старта в новом году, мы уехали с положительными эмоциями и обязательно приедем еще»

Михаил Ларионов – публицист, общественник, блогер

«Общественные пространства меняются, развиваются, дворы благоустраиваются, что не может не радовать. Но вместе стоит остро проблема коммунальных аварий. При этом бюджет города, от которого зависят все сферы, практически не меняется, значит стоит обратить внимание на экономику. Чиновники стали более открыты, вышли в соцсети, они слышат народ и реагируют. В пример можно стройку на переулке Яблочкина и недавний митинг в Сселках. Но хотелось бы развивать общественные институты и общественные советы при учреждениях. Что касается политики, то от партий хочется видеть более грамотной активности, а не просто грубую критику. Еще на что городу стоит обратить внимание – это зарплаты. Их нужно повышать».

Лия МУРАДЬЯН. Фото: Лия Мурадьян, Владимир КУЛИК, пресс-служба горадминистрации.