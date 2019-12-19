Благодаря "Стальному дереву" в селах Липецкой области впервые провели бесплатные юридические консультации

Бесплатную юридическую помощь получили жители сельских поселений Липецкой области. Все благодаря грантовой программе "Стальное дерево", которую Новолипецкий комбинат реализует при поддержке благотворительного фонда "Милосердие". Напомним, "Стальное дерево" - проект поддержки социально значимых общественных инициатив. Его основная цель - воплощение идей, направленных на создание благоприятной среды проживания, улучшение качества жизни.

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ЖИТЕЛИ 18 СЕЛ РЕГИОНА ПОЛУЧИЛИ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ

В этом году в регионе реализуют 11 проектов программы. Один из них - проект юриста-общественника Василия Родионова по оказанию юридической помощи селянам. Он победил в конкурсном отборе и получил грант. На выделенные деньги в августе и сентябре профессиональные юристы выезжали в села Хлевенского и Данковского районов. Туда, где жители годами не могли получить квалифицированную помощь. За юридическими консультациями местным приходилось ездить в город. А многие и этого не могли сделать, например, пенсионеры.

Так, специалисты проконсультировали по правовым вопросам 51 человека из 18 сел региона. Они встречались с местными жителями, изучали документы, составляли письменные заявления. Юристы помогали гражданам разобраться в вопросах, связанных с наследством, разделом имущества при разводе, в земельных вопросах. Многие спрашивали, можно ли оспорить решение суда. Консультации проводились по всем отраслям права, кроме уголовного. Юристы помогали разобраться в ситуации не только гражданам, но и работникам администраций и главам поселений в интересах сельсоветов.

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В итоге были составлены четыре письменных заявления в интересах жителей, а также обращение в суд в интересах администрации Бигильдинского сельсовета. От граждан юристы приняли три заявления к дальнейшему рассмотрению и оказанию помощи. А некоторые вопросы специалисты помогли решить селянам непосредственно во время приема.

- Жители Данковского и Хлевенского районов очень благодарны инициаторам и участникам проекта за организацию выездной юридической помощи для жителей отдаленных сельских поселений, - отметила директор благотворительного фонда "Милосердие" Евгения Донских. - Такие консультации помогают селянам, в том числе пенсионерам, экономить время и средства при получении жизненно необходимых юридических консультаций. Жители могут рассчитывать на высокий профессионализм юристов, их объективность и независимость.

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РЕАЛИЗОВАНО КОНСТИТУАЦИОННОЕ ПРАВО СЕЛЬЧАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Кстати, подобная работа проводится в области впервые. Чтобы рассказать о консультациях, в людных местах и в сельсоветах разместили объявления с телефонами и графиком работы юристов. Авторы проекта уверены - теперь, после первых приемов, сработает "сарафанное радио" и в следующий раз юристы помогут большему количеству людей.

- Главная идея этой работы состоит в том, что у жителей сельской глубинки впервые появилась возможность получить бесплатную квалифицированную юридическую консультацию практически по месту жительства, - уточнил Василий Родионов. - Согласно статистике, в некоторых местах Липецкой области всего два адвоката на весь район. Получается, что конституционное право людей на получение юридической помощи не реализуется в глубинке. Поэтому и родилась такая идея, попробовать хотя бы раз в квартал выезжать в поселение с численностью более 1 тыс. человек.

Кстати, общественная организация "Защита" бесплатно консультирует население по правовым вопросам около 15 лет. Но раньше приемы проводились только в Липецке и в районных библиотеках. Стало понятно, что не у всех есть возможность приезжать в райцентр в конкретный день. Тогда появилась идея консультаций в сельских поселениях. Однако, средств на осуществление задуманного не было. Тогда Василий Родионов услышал про программу "Стальное дерево" и решил принять в ней участие. Председатель некоммерческой организации очень благодарен фонду "Милосердие", средства которого дали старт для осуществления такого важного дела.

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ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В ГЛУБИНКЕ ПЛАНИРУЮТ ПРОВОДИТЬ РЕГУЛЯРНО

Одна из целей проекта - правовое просвещение жителей глубинки. Часто сельчанам просто не хватает средств на квалифицированного специалиста. А самостоятельно они не могут ничего сделать, ведь люди нередко даже не знают, в какие инстанции обращаться. Получается, что граждане идут в суд без адвоката, не зная всех тонкостей дела. На консультациях юрист как раз рассказывает человеку весь алгоритм действий: куда обратиться, какие документы собрать и тд.

- Это большой стимул доступа к правосудию, - считает Василий Родионов. - Когда человек не знает, куда обратиться, он и не обращается. Его права и интересы не защищаются. Главы районов и сельсоветов, с которыми я общался, считают, что бесплатные юридические консультации в селах нужно проводить не реже, чем раз в квартал. Работа начата, ее востребованность доказана - помощь грамотных юристов необходима сельским жителям. И мы благодаря программе «Стальное дерево» планируем проводить консультации регулярно.

Так, в село Синдякино Хлевенского района юристы прибыли раньше указанного времени - во время перерыва в администрации сельсовета. Они ожидали нужного часа в почтовом отделении, как и остальные жители, не знавшие о запланированном приеме. Узнав о цели визита незнакомцев, граждане тут же начали задавать волнующие их вопросы. Юридическую помощь оказали, буквально, "на ногах", но вовремя и по существу. В одном из магазинов села юрист проконсультировал продавца по вопросу о льготах добровольным переселенцам из чернобыльской зоны заражения прямо за прилавком. А на прием в администарцию Данковского района приехала женщина из села Абдулово, что граничит с Тульской областью. Все эти примеры лишний раз подтверждают, что у людей есть вопросы и они нуждаются в помощи на местах.

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- Благодарю за бесплатную консультацию, такие выезды по району необходимы, особенно пенсионерам, - считает Елена Свиридова из села Ворон-Лозовка. - Причем не только в трудную минуту, но и чтобы вовремя ее предотвратить.

Юлия КЛЮЕВА.