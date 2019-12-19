Проезд в Липецке и районах области хотят поднять на 5 – 16 рублей

В Липецкой области встал вопрос о поднятии цен на проезд на общественном транспорте. Соответствующее заявление поступило от перевозчиков в областное управление потребительского рынка и ценовой политики. Как сообщили в пресс-службе управления, повышение тарифов касается городских маршрутах в Липецке, Ельце, Лебедяни, Данкове и Чаплыгине. Кроме этого перевозчики хотят поднять проезд по межрайонным маршрутам на территории области. Рост цен на проезд объясняют увеличением НДС до 20%, расходами на новое оборудование по требованиям безопасности и обновление автобусов.

Итак цены на проезд предлагают поднять следующим образом: в Липецке, Ельце и Усмани на 5 рублей наличными и картой; В Грязях на 13 рублей по карте и на 16 – наличными; в Данкове на 7 и 3 рубля по карте и наличными соответственно; в Чаплыгине и Лебедяни на 4 рубля обоими способами. Стоимость проезда между районами и городами области требуют поднять на 30% 16 перевозчиков.

Перевозчики Липецкой области просят поднять тарифы на проезд.В Липецке хотят увеличить стоимость на 5 рублей

Напомним, что сейчас в Липецке проезд по карте 19 рублей и 24 р. – наличными; в Ельце 17 по карте, 22р. – наличными; в Грязях, Данкове и Усмани – 15 р. по карте и 19 налом; в Лебедяни 14 р. безналом, 18 – наличными; в Чаплыгине 13 по карте, 17 р. – наличными. Между районами тариф рассчитывают по принципу 2 рубля за 1 пассажиро-километр по карте и 2.6 рублей – наличными.

– Управлением потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области проводится анализ экономической обоснованности представленных предложений региональных перевозчиков, – сообщили в ведомстве. – Главной целью является соблюдение баланса интересов жителей области и хозяйствующих субъектов.