Выпавшая из «Скорой» липчанка: «Врачи даже не пытались загладить вину»

В Липецке продолжают разбираться в инциденте с выпавшей из «Скорой помощи» пенсионеркой. Жуткий случай произошел еще 1 апреля. Но огласке его придали только спустя девять месяцев благодаря проверке прокуратуры.

«КП - Липецк» разыскала саму пострадавшую. И она рассказала нам подробности случившегося.

«ОБЛОКОТИЛАСЬ НА ДВЕРЬ – И ТЕМНОТА»

Из-за серьезного перелома бедра Галина Дмитриева теперь будет хромать всю жизнь, а травма челюсти отразилась на ее речи. Женщина тяжело передвигается и с трудом разговаривает, о событиях того дня вспоминает со слезами и дрожью в голосе.

Женщине тяжело передвигатьсяФото: Предоставлено

- Почувствовала себя плохо: закружилась голова, стало тяжело дышать… Вызвала «Скорую». Они ехали 30 минут, и это по Задонску, - делится Галина Александровна. - Привезли в местную больницу, посмотрели, заподозрили инсульт и решили везти в областную. Но мне было так плохо, что я совсем забыла про полис. Вернулись на «Скорой» ко мне домой (напомним, в случае инсульта важна каждая минута, - ред.), я забрала бумаги, и поехали в Липецк.

Дальше все, как и описано в материалах дела: инсульт не подтвердился, и врачи областной клинической больницы отправили «Скорую» обратно.

- Пока ехали в сторону Липецка, было еще терпимо, а на обратном пути мне становилось все хуже и хуже, - рассказывает пенсионерка. - По дороге стала говорить фельдшеру, что мне плохо. Она накричала: «Что тебе еще надо, тихо сиди!». А у меня уже в глазах темнело. Я только помню, как облокачиваюсь на заднюю дверь и пулей вылетаю на дорогу. Дальше - темнота.

В прокуратуре Липецкой области по этому поводу поясняют:

- Дверь должна быть закрыта на фиксатор, но его не замкнули.

Как Галину на 29-м километре трассы Липецк - Хлевное заметили проезжавшие мимо люди (они и вызвали автоинспекторов), как за ней возвращалась «Скорая» и что происходило в те минуты, женщина не знает: была без сознания. А между тем, водитель с фельдшером проехали более 25 километров (около получаса), прежде чем уже у порога медучреждения заметили отсутствие пациента в машине.

Очнулась женщина в палате № 3 той самой районной больницы. На лице был огромный отек, все тело болело. Ее пролечили несколько дней и выписали.

«ЗАСТУПИТЬСЯ БЫЛО НЕКОМУ»

У Галины Дмитриевы ни мужа, ни детей, а родители давно скончались. На восстановление после того случая ушло семь месяцев. Как рассказала нам пенсионерка, ни за этот период, ни после никто из сотрудников больницы, включая фельдшера, не пытался связаться с ней и просто спросить, как она себя чувствует.

Теперь Галина хромает и ходит только с костылем. По словам женщины, она собирала справки, пыталась получить инвалидность, но так и не смогла - группу не присвоили. С трудом передвигаясь, она продолжает работать уборщицей в бассейне. Благо работодатель попался понимающий: и в период реабилитации подождал, и потом на работе оставил, несмотря на то, что справляться с обязанностями ей стало сложнее.

Несмотря на травму, пенсионерка продолжает работатьФото: Предоставлено

Хотя вред здоровью потерпевшей оценили как тяжкий, после проверки по факту ДТП в возбуждении уголовного дела полиция отказала. Но спустя время, проверяя отказные материалы, районная прокуратура наткнулась на этот случай и потребовала начать расследование.

В итоге в отношении фельдшера, которая сидела в кабине с водителем, а не рядом с пациентом, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК - причинение тяжкого вреда по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (максимальное наказание – лишение свободы на срок до одного года).

В районной больнице, пока идет следствие, комментировать что-либо отказываются.

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В ходе служебной проверки установили ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками службы скорой медицинской помощи, а также недостаточный контроль за работой службы со стороны администрации больницы (подробности).