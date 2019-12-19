2019-12-19T19:16:15+03:00
Общество

Сотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчане

Госинспекторы по пожарному надзору провели первый рейд в Липецке [фото, видео]
Юлия КЛЮЕВА
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Сотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчанеСотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчанеФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этот четверг, 19 декабря, в Липецке состоялся рейд, в ходе которого сотрудники регионального ГУ МЧС России проверили торговые точки с пиротехникой. Спасатели вместе с журналистами нагрянули в 5 магазинчиков - в 2 павильона в районе парка Победы, еще в 2, расположенных на улице Шерстобитова и 1 точку на Катукова.

Сотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчане Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчанеФото: Юлия КЛЮЕВА

В магазинах сотрудники МЧС просили продавцов предоставить необходимую документацию на пиротехнические изделия, а также проверяли их на знания правил пожарной безопасности. Все без труда ответили, что нельзя подпускать посетителей к витринам, а также давать товар в руки до покупки. Но если с теорией многие справились, то на практике работники допускали грубые нарушения. Например, в нескольких точках рядом с пиротехникой стоял обогреватель. По правилам, он не может располагаться ближе, чем на полметра. Это может привести к печальным последствиям. Кроме того, у продавцов не оказалось документального подтверждения, что они прошли обучение правилам пожарной безопасности.

Сотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчане Фото: Юлия КЛЮЕВА

Сотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчанеФото: Юлия КЛЮЕВА

О двух торговых точках на улице Шерстобитова спасателям рассказал липчанин. Днем он позвонил на телефон доверия МЧС, беспокоясь за безопасность - свою и местных жителей. Ведь магазинчики с пиротехникой появились, буквально, под окнами многоквартирного дома.

В один из объектов журналистов не пустили. У входа появились мужчины, назвавшие себя охранниками. Они утверждали, что, якобы, магазин только готовится к открытию и пока товар не реализуется. Эту информацию предстоит проверить.

Рейд по магазинам пиротехники в Липецке.

Вторая торговая точка по той же улице уже открылась. Однако, она слишком близко располагается к зданию с магазинами. А еще у продавца не оказалось оригиналов сертификатов на пиротехнику - только копии без печати.

- Одно из главных нарушений за сегодня - размещение торгового павильона на расстоянии менее 15 метров от других объектов, - прокомментировал государственный инспектор по пожарному надзору Липецкой области Роман Бурдачев. - Хочется сказать, что каждый год фиксируются случаи травмирования людей пиротехническими изделиями. Приобретать такой товар в торговых точках, где есть нарушения правил пожарной безопасности, не стоит. Применять пиротехнические изделия можно только на открытой территории, на расстоянии 25 метров от зданий. Использовать пиротехнику с истекшим сроком годности, а также с нарушением упаковки, категорически запрещено.

Кстати, владельцев торговых точек, торгующих пиротехникой, пригласили в МЧС - сообщить о найденных нарушениях, а также проверить оригиналы документов. Некоторым предпринимателям грозит административная ответственность. За нарушение требований пожарной безопасности штраф для граждан - от 2 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тыс. рублей, для юридических лиц - от 150 тыс. рублей.

В этом сезоне на территории Липецкой области действуют 12 официальных точек реализации пиротехники. Напомним, что купить изделия могут липчане, достигшие 16 лет. Если продавец засомневается в возрасте клиента, он может спросить у него паспорт.

Кстати, продавец обязан по просьбе покупателя предоставить документы на продукцию - сертификат соответствия, товарную накладную на каждое наименование изделий. Бумаги должны быть заверены печатью, либо нотариально. Документы должны всегда находиться в магазине. Как и огнетушители.

Рассказать о незаконных точках продажи пиротехники липчане могут по телефонам: 22-88-60, 22-89-21.

Сотрудники МЧС проверили магазины с пиротехникой, на которые пожаловались липчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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