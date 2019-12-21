Деды Морозы устроили реп-баттл на фестивале "Петровские забавы"

Сказочные персонажи собрались в эту субботу, 21 декабря, в Липецке, чтобы отрепетировать встречу Нового года. Снежные королевы, Снеговики, Бабки Ежки, лесные герои - мышки, зайчики, белочки, и, конечно, Снегурочки и Дедушки Морозы. Все они пришли на площадь Петра Великого на фестиваль "Петровские забавы".

Фестиваль "Петровские забавы" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Днем здесь собрались сотни липчан. Интерактивная сказочная программа и флешмоб помогли участникам разогреться и зарядиться праздничным настроением. А после начался Новогодний парад. Возглавлял шествие сказочный поезд. За ним под звуки духового оркестра вокруг площади прошли сказочные герои.

Петровские забавы в Липецке: конкурс на лучшего Деда Мороза.

Фестиваль "Петровские забавы" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Там же развернулись интерактивные площадки и фотозоны. Юные липчане играли в волейбол, участвовали в боях на подушках, водили хоровод и танцевали. Возле фотозон выстраивалась огромная очередь. Все хотели сделать снимок на новогоднем фоне. Особенно заинтересовала гостей выставка конкурсных работ "Дед Мороз 2.0. Перезагрузка". Креативные и очень милые поделки липецких ребятишек с удовольствием рассматривали и дети, и взрослые.

Фестиваль "Петровские забавы" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Фестиваль "Петровские забавы" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Затем стартовал конкурс на лучшего Дедушку Мороза и на лучший маскарадный костюм. Новогодние герои выходили на сцену, представляли творческие номера - пели песни, показывали сценки, танцевали. А двое Дедушек даже устроили между собой рэп-баттл.

Фестиваль "Петровские забавы" в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА

Мероприятие завершилось красочным фейерверком, который особенно понравился липчанам.