Павел Путилин: Депутаты облсовета приняли в этом году 333 постановления и 113 законов

На ней депутаты внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». Доходы и расходы региональной казны увеличились почти на 597 млн. рублей за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета. Основная доля этих средств – 542,5 млн. рублей направлена в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из них 500 млн. рулей - на строительство второй очереди автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны «Липецк» и ещё 42 млн. рублей - на мостовой переход в п. Новая Жизнь.

- Это направление сегодня проблемное, - отметил председатель облсовета Павел Путилин. - Утром и вечером здесь постоянные пробки, добраться из Липецка или в Липецк тяжело. При том, что у нас расширяется особая экономическая зона. Ее предприятия наращивают производственные мощности. Новая дорога региону необходима, она значительно разгрузит это направление.

Также выделено почти 23 млн. рублей на предоставление социальных выплат безработным гражданам. Предусмотрено 5,7 млн. рублей на лекарственное обеспечение льготников. Около 3 млн. рублей перечислены в Фонд содействия реформированию ЖКХ на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов.

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Вместе с тем, были уменьшены расходы областного бюджета почти на 427 млн. рублей по ряду направлений. 127 млн. рублей сэкономлено в ходе проведения закупочных процедур. Также проведено перераспределение средств для более эффективного использования бюджетных средств.

За счет уменьшения расходов снизился дефицит. С учетом внесенных изменений областной бюджет на 2019 год по доходам составит 62,2 млрд. рублей, по расходам – 70,7 млрд. рублей, с дефицитом 8,4 млрд. рублей.

Комментируя решения заключительной сессии, председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин подвел итоги работы парламентариев. В уходящем году состоялось 11 сессий. На них было принято 333 постановления и 113 законов.

- Сегодня законодательно созданы все условия для успешного развития экономики региона, для привлечения инвесторов и создания дополнительных рабочих мест, - сказал спикер регионального парламента. - В то же время, особое внимание было уделено «Социальному кодексу», формированию новых мер поддержки жителей, и эта работа будет продолжена. Сегодня поставлена задача сделать социальную помощь более адресной, точечной, предложить людям новые механизмы выхода из трудной жизненной ситуации. Продолжится реализация национальных проектов, в рамках которых запланированы стройки детских яслей, новых школ, спортивных сооружений, онкодиспансера и других медицинских учреждений, благоустройство.

Фото предоставлены пресс-службой облсовета.