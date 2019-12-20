2019-12-20T12:06:15+03:00
Общество

Главный полицейский региона провел первый брифинг с липецкими журналистами

Олег Латунов рассказал, какие первостепенные задачи стоят перед УМВД по Липецкой области [фото, видео]
Лия МУРАДЬЯНЮлия КЛЮЕВА
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Главный полицейский региона провел первый брифинг с липецкими журналистамиГлавный полицейский региона провел первый брифинг с липецкими журналистамиФото: Лия МУРАДЬЯН
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В эту пятницу, 20 декабря, начальник УМВД России по Липецкой области Олег Латунов, прибывший из Курска, встретился со СМИ. Он ответил на вопросы журналистов. Корреспондент "КП-Липецк" спросил у главного полицейского региона, будут ли приниматься кадровые решения с его стороны.

- Будем смотреть, кто профессионально и грамотно подходит к работе, - ответил Олег Латунов. - Я считаю, в области должны работать липчане. А достойные люди здесь есть.

Главный полицейский региона провел первый брифинг с липецкими журналистами Фото: Лия МУРАДЬЯН

Главный полицейский региона провел первый брифинг с липецкими журналистамиФото: Лия МУРАДЬЯН

Он также обратил внимание, что первостепенная задача для него - поднять уровень доверия населения к полиции: "Если население будет нам доверять, то Липецке и области будет порядок".

Олег Латунов сообщил журналистам, что на сегодняшний день колоссальный ущерб жителям региона и страны наносят преступления, совершенные с помощью IT-технологий. Это телефонные мошенничества, дистанционные кражи, снятие денег с банковских карт. Такие преступления поставлены на поток. С ними, в первую очередь, и нужно бороться.

Главный полицейский региона провел первый брифинг с липецкими журналистами Фото: Лия МУРАДЬЯН

Главный полицейский региона провел первый брифинг с липецкими журналистамиФото: Лия МУРАДЬЯН

Журналисты поинтересовались, планируются ли в областном УМВД реформы. Начальник липецкой полиции ответил, что скорых выводов делать не будут. Сначала нужно посмотреть, насколько эффективно работают районные отделы.

Знакомство журналистов с начальником УМВД России по Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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