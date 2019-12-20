2019-12-20T15:34:58+03:00
Общество

Преподаватели и студенты Президентской академии в Липецке приняли участие в заседании Координационного совета

На нем подвели итоги внедрения LEAN-технологий в регионе
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18 декабря 2019 года преподаватели и студенты Липецкого филиала РАНХиГС приняли участие в заседании Координационного совета по итогам внедрения lean-технологий в регионе. Открыл конференцию губернатор Липецкой области Игорь Арамонов. В своем выступлении он отметил, что первая волна перехода на бережливое производство показала положительные результаты. Предприятия, участвовавшие в проекте, продемонстрировали рост производительности труда, заметно сократилось время протекания процессов.

На заседании присутствовали представители управлений и профильных ведомств и лин-лидеры пилотных площадок, реализующих бережливые технологии с помощью представителей ГК «Росатом», которые не только передают методику работы над лин-проектами, но и формируют фактически новую бережливую личность. Статистика 2019 года такова: полторы тысячи человек прошли обучение; идеи бережливого производства внедряются на 118 площадках региона; разработано 288 проектов. Также в Липецкой области реализуется национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости». В 2019 году создан региональный центр компетенций в сфере производительности труда, эксперты которого работают вместе с коллегами из федерального центра. Предприятиям региона открыт доступ к специальным мерам поддержки: льготным займам на техперевооружение, льготным кредитам, грантам, налоговым преференциям, программе поддержки автоматизации и использования цифровых технологий, экспортному акселератору для выхода на новые рынки сбыта. Кроме того, предприятия, участвующие в программе, могут воспользоваться адресной поддержкой по оптимизации производственных процессов и переобучению сотрудников по лучшим мировым методологиям повышения производительности, что позволит изменить культуру производства.

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Студенты направления подготовки ГМУ и Менеджмент и доцент кафедры ГМСиМ Гурина М.А. познакомились с результатами реализации проектов по внедрению lean-технологий в регионе и напрямую пообщались с губернатором области. На мероприятии студенты направления подготовки «Менеджмент» Филатов Александр и Кирюхин Владимир были награждены благодарственными письмами за активное участие в проведении картирования на предприятиях, реализовывавших проекты.

Фото предоставлено РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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