Липецкий Центробанк рассказал о новых видах мошенничества и как от них защититься

В липецком отделении Банка России по ЦФО рассказали о новых мошенничествах в стране, которые уже коснулись Липецкой области. Брифинг прошел при участии сотрудников УМВД.

Как сообщила и.о. управляющего Отделением Татьяна Божко, с развитием технология развивается и киберпреступность. Мошенники научились подбирать ключи к персональным компьютерам и к смартфонам. «Работают» и старые способы со звонками, якобы из банка. Но в обоих случаях, чтобы украсть деньги с карты жертвы, мошенникам нужно знать личные данные владельца и реквизиты – имя фамилия, срок действия карты, код CVV и ПИН. Причем если человек добровольно сообщил аферистам эти данные, то вернуть деньги через банк шансов практически нет – только идти в полицию. А найти окончательного получателя, на чей счет попали деньги, процесс не быстрый, поскольку действует закон о персональных данных и о банковской деятельности.

В Липецкой области деньги с карт воруют каждый день.

То есть лучше изначально не попадать на удочку мошенников, поскольку вернуть украденные с карты деньги не так просто. Самый действенный способ – никому не сообщать реквизиты и коды банковской карты. Реальный сотрудник банка никогда их не спросит. Но по мере того, как народ становится грамотней, аферисты изобретают новые способы. Например, также звонят от имени банка, но не просят пароли, а требуют установить программу или приложение якобы для защиты устройство. На самом деле это удаленный доступ, который дает мошенникам полный контроль над ПК или смартфоном, включая онлайн-банк и мобильные приложения банков.

Один из таких случаев привел в пример представитель УМВД Павел Сапрыкин. Только на прошлой неделе женщина в Липецкой области лишилась 1700 000 рублей, установив приложение для удаленного доступа.

Часто люди лишаются денег при покупках в Интернете. Всегда нужно сверять точный адрес сайта в адресной строке, поскольку это может быть копия сайта легального магазина или даже банка. Не проходить по сомнительным ссылкам с телефона и ПК, так как вирус может создать «зеркало» для ввода паролей. Также не стоит после платежей сохранять данные карты на сайтах, где совершались покупки.

Нелегальные ломбарды и микрозаймы.

Еще одна опасность – потерять смартфон или забыть о привязанном к банку старом номере телефона. Если на нем долго нет активности, оператор передает номер новому клиенту и тот получает доступ к смс-банку старого владельца и всем ранее подключенным услугам.

Кстати вернулись способы мошенничества из 90-х, когда люди «находили» пачки денег и тут же объявлялся их владелец, заявляя, что там было гораздо больше. Только теперь нечто подобное проворачивают с картами. Схема следующая: человек подходит к банкомату, видит в нем «забытую» кем-то карту, достает, и тут же подходят аферисты. Владелец заявляет, что нашедший снял его с карты деньги, закатывает истерику, грозит полицией и требует все вернуть. Порой срабатывает психологический фактор и растерянная жертва «возвращает» деньги, чтобы избежать уголовного наказания. Как бороться – звонить в полицию самому, в большинстве случаев мошенники сразу ретируются.

Еще одна вновь набирающая популярность беда – финансовые пирамиды. Казалось бы, на них «съела собаку» почти вся страна еще в 90-е, но народ продолжает верить и нести деньги под сказочные проценты. Кто-то, став жертвой одной пирамиды, попадает в другую. Эксперты связывают это с зависимостью сродни игромании. То есть люди надеются, что на этот раз обязательно повезет и успеют забрать деньги до того, как система рухнет. ЦБ предупреждает, не успеете – срок «жизни» такой пирамиды может быть менее 3 месяцев, за которые организаторы успеют собрать немалую сумму и скрыться.

Как доказать, что вы не брали кредит.Комментарий липецкого отделения Центробанка и УМВД

Также набирают популярность нелегальные ломбарды и такие же микрозаймы, эти и вовсе могул лишить человека жилья, машины и всех денег, порой даже законно. Например, искусственно создавать помехи и имитировать сбои, не давая человеку выкупить залоговое имущество до истечения срока. Или мелким шрифтом прописать в договоре, что права выкупа нет. Подозрение должно вызвать если договор не дают на руки почитать дома. Кстати, случаи с кредитами по чужим паспортам также все еще актуальны. Доказать, что брали кредит можно даже если это онлайн-займ, главное вовремя обратиться в полицию.

Легально ли работает финансовая организация всегда можно проверить на сайте Центробанка, поскольку у любого ломбарда, МФО и потребительского кооператива должна быть лицензия. Если организация вызывает сомнения, нужно сразу сообщать о ней в Центробанк.