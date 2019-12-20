В мэрии предложили "законсервировать" трамвайное движение в Липецке

В эту пятницу, 20 декабря, в Липецком горсовете состоялся "круглый стол". Парламентарии, чиновники и эксперты обсудили проблемы и перспективы развития трамвайного движения в Липецке.

Так, по словам мэра города Евгении Уваркиной, модернизация существующей сети обойдется в 2,3 млрд рублей. Этих денег в бюджете нет. А привлекать концессионера - слишком большие траты. Придется повышать проезд, чтобы рассчитаться с банками и инвесторами. Стоимость тарифа увеличится в 2 раза. При этом должен в разы увеличится пассажиропоток, который сейчас довольно низкий. К тому же предприятие убыточное. МУП "Городской электротранспорт" нуждается ежегодно в дотациях в размере 150 млн рублей. При этом зарплаты у работников низкие. Износ вагонов - 100%, а трамвайной сети - 70%.

Глава города озвучила 3 варианта развития событий. Первый - ремонт сетей. Второй - концессия и участие в федеральных программах, которое уже обсуждается. Третий - замещение трамвайного сообщения, пока в городе не произойдет модернизация электротранспорта. Власти города склоняются к третьему варианту - временно "законсервировать" трамвайное движение, заменить вагоны автобусами, и продолжать искать пути решения проблемы.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, эксперты из Москвы, Воронежа и Липецка высказались в пользу трамваев. Кстати, для областного центра этот вид транспорта уникален, ведь вагоны ходят по выделенной полосе.

Участникам круглого стола представили проект. При новой схеме трамвайного движения в Юго-Зпаданых районах города, электротранспорт может охватить до 225 тыс. липчан. Это 15-20 тыс. пассажиров в час. Но на реализацию этой идеи нужна поддержка федерального бюджета.

Эксперты из Воронежа предостерегли липецкие власти от ликвидации трамвая, рассказав о своем опыте. В соседнем городе электротранспорт исчез 10 лет назад. Сейчас областной центр встал в пробках. В Воронеже вновь решили вернуться к трамвайному сообщению. Другие эксперты поддержали это мнение.