Как будут работать поликлиники и травмпункты Липецка в новогодние праздники

В Управлении здравоохранения Липецкой области рассказали, как будут работать медицинские организации в новогодние каникулы. Так, 30 и 31 декабря, а также 9 января - по гарфику рабочего дня.

28 декабря, 2, 4, 6, 8 января 2020 года взрослые, детские и стоматологические поликлиники работают по графику субботнего дня. Вызвать врача на дом нужно успеть до полудня. Обслуживание на дому проходит до 15.00.

1, 3, 5 и 7 января в поликлиниках выходной.

Круглосуточно работают травмпункты Липецка в больницах ГУЗ №1 - Космонавтов, 39; ГУЗ №3 №Свободный Сокол" - Ушинского, 10; ГУЗ №4 "Липецк-Мед" - Коммунистическая, 24. Сюда могут обращаться и подростки от 15 до 17 лет включительно, проживающие в Липецке.

В случае несчастья, детей нужно везти в травмпункт ГУЗ "Областная детская больница" - Московская, 6а.

Липчане, нуждающиеся в экстренной офтальмологической помощи, могут обратиться в ГУЗ "Областная больница №2" по улице Ленина, 35.

1, 3, 5, 7 января и в нерабочее время стоматологических поликлиник горожан, нуждающихся в стоматологической помощи, ждут в ГУЗ "Областная стоматологическая поликлиника - стоматологический центр" на Циолковского, 22.

В Ельце в новогодние праздники круглосуточно работают травмпункты: поликлиника ГУЗ "Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко" - Советская, 62; детская поликлиника ГУЗ "Елецкая городская детская больница" - 220 Стрелковой дивизии.