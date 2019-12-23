В выходные с незаконных точек торговли Липецка вывезли 500 елок

Кстати, в ходе рейдов сотрудники регионального управления потребрынка выявили 3 киоска, в 2 из которых незаконно торговали пиротехникой. Один из них - павильон на улице Шерстобитова, где уверяли, что магазин еще не открылся.

Напомним, в областном центре организовано 89 торговых мест по продаже елок и сосен. Адреса можно посмотреть здесь. За торговлю с нарушением или вне схемы размещения торговых объектов, гражданам грозит штраф от 1 до 3,5 тыс. рублей, должностным лицам – от 1 до 10 тыс. рублей, юридическим – от 10 до 100 тыс. рублей. Сумма увеличивается вдвое, если нарушитель не оплатил штраф. Альтернативное наказание - административный арест или обязательные работы на срок до 50 часов.

Изъятые новогодние деревья, киоски и продукцию горе-предприниматели могут забрать со спецплощадки. Но только после того, как получат постановление на уплату штрафа, возмещение расходов на транспортировку. Кроме того, продавцам нужно будет предъявить документы на товар.

Если у липчан возникли сомнения в подлинности документов, при покупке елок, продавцов можно проверить по телефонам: 23-91-39, 23-96-44. Жалобы на незаконную торговлю принимаются по номерам 23-91-48, 23-96-43.