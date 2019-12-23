Дело о миллионных взятках в липецком управлении имущественных и земельных отношений дошло до суда

Дело о многомиллионных взятках в управлении имущественных и земельных отношений Липецкой области дошло до суда. Обвинительное заключение утвердил заместитель Генерального прокурора РФ. Как сообщает Генпрокуратура, по делу проходят бывший начальник управления Ольга Крючкова, ее первый заместитель Михаил Бакланов и адвокат Владимир Писаренко.

Напомним, махинации раскрыли в августе 2018 года. Крючкова с подельниками изначально находилась под домашним арестом, а в октябре фигуранты отправились в столичный СИЗО, где провели больше года.

В зависимости от роли, они обвиняются в получении особо крупной взятки через посредника и групповое посредничество в особо крупном взяточничестве – часть 6 статьи 290 и часть 4 статьи 291.1 УК.

По версии следствия, в 2015 году Крючкова перед торгами сдала в аренду земельный участок в Липецкой области, через который должны была пролегать трасса «Меридиан». Фактиески передала участок на временное хранение, чтобы в будущем распорядиться землей по своему усмотрению.

В 2016 году Крючкова с Баклановым нашли «клиента» на участок обсудили сумму взятки и услуги посредников. Посредниками выступили Бакланов и его знакомые – Артем Ларин, Сергей Медников и адвокат Писаренко. Они договорились с предпринимателем Андрем Журовым о взятке в 10 млн. рублей, за которые ему дадут арендовать участок.

Позже подельники оформили землю на фирму Журова ООО «Легион-Л». После чего Крючкова получила 5 млн. рублей, остальные 5 посредники поделили между собой.

– Уголовное преследование в отношении Медникова, Ларина и Журова прекращено в связи с их деятельным раскаянием, а также активным способствованием раскрытию и расследованию преступления, – пишет Генпрокуратура РФ.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Липецка.