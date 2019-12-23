Юрий Шуршуков: «Липецкое здравоохранение по своим показателям в числе лучших в стране»

Как повысить качество оказания медуслуг? На эти и другие вопросы отвечает начальник областного управления здравоохранения Юрий Шуршуков.

-Юрий Юрьевич, на днях липецкая медицина получила высокую оценку на всероссийском уровне. Управление здравоохранения области стало лауреатом Премии 2-й степени Росздравнадзора «За качество и безопасность медицинской деятельности». Каковы критерии отбора, за счет чего удалось достигнуть высокого результата?

- Мы впервые получили такую высокую награду от Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Решение принято специальной федеральной комиссией по результатам анализа 37 критериев, в числе которых показатели смертности, диспансеризации населения, оказания скорой и неотложной медицинской помощи, эффективности использования диагностического оборудования и т.д. В итоге мы оказались среди лучших.

Это результат слаженной командной работы всей лечебной сети региона. Здесь и применение новых управленческих технологий, внедряемых по инициативе администрации области. Речь, прежде всего, о бережливом производстве: наши поликлиники становятся более удобными и пациентоориентированными. Выросла и мотивация мелицинских кадров на достижение высокой индивидуальной результативности.

- Завершается календарный год. Чем он был примечателен для здравоохранения региона?

- Это первый год реализации приоритетного нацпроекта «Здравоохранение» и сделано было немало. Активному развитию первичного звена здравоохранения способствовало пополнение группировки мобильных диагностических комплексов. Впервые в нашей практики были созданы пять модульных ФАПов в трех районах области. Новое оборудование поступило в наши детские поликлиники и поликлинические отделения. На базе Елецкой городской поликлиники №2 и Липецкой городской больницы №3 созданы Центры амбулаторной онкологической помощи.

Началось строительство и оснащение нового хирургического корпуса Липецкого областного онкодиспансера. На территории Липецкой областной клинической больницы завершается сооружение вертолетной площадки для нужд санитарной авиации. Дальнейшее развитие получила отраслевая информатизации - внедрялось новое прикладное программное обеспечение, примерно треть действующих ФАПов получила доступ к Интернету. Важным изменениям в реализации кадровой политики способствовало принятие нового Закона области - закон о «Губернаторском миллионе» по выплатам врачам дефицитных специальностей.

Дальнейшее развитие материально-технической базы (в том числе за счет средств областного бюджета), укрепление кадрового потенциала здравоохранения региона закономерно привело к улучшению состояния общественного здоровья нашей области. В текущем году на 10% сократилась смертность населения трудоспособного возраста, на 9% уменьшилась смертность от болезней системы кровообращения, на 14% - смертность от болезней органов дыхания, на треть - от инфекционных болезней и т.п. На минимальном за последние годы уровне сохраняется младенческая смертность.

- Программа «Губернаторский миллион» в нашем регионе дает первые результаты в решении общей проблемы здравоохранения - кадровой. Какие еще задействованы механизмы для восполнения дефицита врачебных кадров?

- Это и дальнейшее развитие системы довузовской профориентации учащейся молодежи. В текущем году в дополнение к существующим трем профильным медицинским классам в школах Липецка во взаимодействии с Воронежским государственным медуниверситетом открыты еще три класса в школах Ельца и Лебедяни. Модернизирован социальный пакет для врачей дефицитных специальностей. Кроме «Губернаторского миллиона» он дополнен ежемесячной компенсацией арендного жилья и увеличенной социальной выплатой на строительство и приобретения жилого помещения. Для отдельных категорий среднего медицинского персонала также были усилены меры социальной поддержки путем кратного увеличения размеров единовременных социальных выплат и премий победителям областного конкурса «Лучшая медицинская сестра».

Разрабатываются и механизмы формирования специализированного жилищного фонда для медработников с возможностью приватизации жилых помещений после 10 лет работы медицинских работников (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Немалые усилия для сокращения дефицита медицинских кадров прилагаются на местах органами местного самоуправления области путем создания благоприятных условий для трудоустройства медработников.

- Вопрос качества медобслуживания всегда злободневен, человеческий фактор в системе здравоохранения очень важен. Как налажена обратная связь в работе с пациентом, ее доступность, эффективность?

- Эффективная обратная связь с пациентами - залог успешной модернизации региональной лечебной сети, повышения качества условий предоставления медицинских услуг. При управлении здравоохранения области шестой год подряд действует общественный совет по защите прав пациентов. Организованы горячие линии и Интернет-приемная, задействуются каналы связи по линии администрации области, включая инстаграм губернатора региона.

Все поступающие жалобы и обращения граждан изучаются лично мной. На часть обращений я готовлю ответы сам и лично контролирую решение наиболее сложных вопросов организации медицинского обслуживания конкретных больных.

Кроме того, в этом году в поликлиниках области мы внедрили анкетирование пациентов, позволяющее выявлять дефекты качества оказания медпомощи «здесь и сейчас». Совместно с экспертами Росатома активно развиваются бережливые технологии, обеспечивающие непрерывное повышение потребительского качества медицинской услуги.

Итогом данной работы стало существенное сокращение жалоб на работу государственных медорганизаций, что было отмечено в ходе визита в Липецкую область полномочного представителя Президента Российской Федерации в ЦФО И.О. Щеголева в августе этого года. Данный факт неоднократно отмечался и Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

- Среди новых федеральных нацпроектов здравоохранение - одно из стратегических направлений. Определены ли (и какие) этапы по его реализации в нашем регионе? Что намечено в этом плане на 2020 год?

- В следующем году мы будем продолжать реализовывать мероприятия ранее согласованных с Минздравом России и утвержденных региональных проектов, направленных на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, развитие детского здравоохранения, системы оказания первично медико-санитарной помощи, создание единого цифрового контура в здравоохранении. Запланировано создание 16 модульных ФАПов, продолжение строительства и оснащения хирургического корпуса областного онкодиспансера, переоснащение действующих первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра, организация двух центров амбулаторной онкологической помощи в Елецкой городской больнице №1 имени Н.А. Семашко и Липецкой городской больнице №4 «Липецк-Мед».

С другой стороны, на принципиально новый уровень выйдет работа, направленная на модернизацию первичного звена здравоохранения. Нами до конца текущего года будет подготовлен проект соответствующей программы, который по согласованию в отраслевом министерстве будет утвержден постановлением администрации области до 1 июля следующего года. А со второго полугодия 2020 года и вплоть до 2024 года включительно в рамках реализации региональной программы модернизации мы будем обновлять лечебно-диагностическую базу поликлиник и парк санитарного автотранспорта, строить новые и ремонтировать, и реконструировать действующие поликлиники. Одним словом, предстоит масштабная работа, призванная удовлетворить самые высокие требования наших граждан в сфере организации их амбулаторного обслуживания.

В канун приближающихся новогодних праздников желаю всем стабильно хорошего здоровья, отличного настроения и больше положительных эмоций!

Подготовил Владимир КУЛИК. Фото автора.