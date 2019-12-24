«Ростелеком» завершил работы по повышению отказоустойчивости оборудования Системы-112 в Липецке

Специалисты компании установили дополнительное коммутационное и серверное оборудование, внедрили специализированное программное обеспечение и организовали шесть защищенных VPN-каналов связи для взаимодействия со смежными системами.

Звонок, поступающий по единому номеру «112», попадает в Центр обработки вызовов единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) или в ЦОВ административного центра, система определяет местоположение звонящего. Оператор формирует карточку происшествия, и в течение нескольких секунд вызов переадресовывается в экстренные оперативные службы.

Алексей Грималовский, и.о. директора Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«На протяжении нескольких лет «Ростелеком» в Липецке, реализуя государственные контракты, выполняет работы для развития проекта Система-112. В этот раз перед нами стояла задача по организации бесперебойного прохождения вызова от абонента, набравшего номер «112», до диспетчера экстренной оперативной службы. Например, в самом центре произошло аварийное отключение света. Это не значит, что служба перестала работать и не принимает звонки. Теперь оборудование автоматически переключается на резервный центр обработки вызовов и операторы продолжают работать в штатном режиме. Во всех работах мы опирались на собственные стандартные решения и применяли инфраструктуру на базе сетей VPN».

«Виртуальные частные сети» (VPN-каналы), созданные на основе мультисервисной сети «Ростелекома», обеспечивают высокий уровень безопасности. В их работе применяются надежные алгоритмы шифрования. Никому кроме сотрудников не удастся проникнуть в корпоративную сеть. Высокотехнологичное решение совмещает в себе простоту и экономичность. Используя VPN как единую инфраструктуру, заказчик может получать различные сервисы: корпоративную телефонию, видеоконференцсвязь, единую систему электронного документооборота, электронную почту, CRM и другие.

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