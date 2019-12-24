2019-12-24T14:11:32+03:00
Общество

Грибы, фиалки и подснежники появились в Липецке в декабре

Зимний месяц преподнес липчанам сюрпризы [фото]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Фото Виктор ЗыковФото Виктор Зыков
Изменить размер текста:

Необычайно теплый декабрь с его плюсовыми температурами принес в Липецк немного волшебства. Конечно, это не зимняя сказка с большими сугробами, пушистым снегом и трескучими морозами. Хотя такая погода, как уверяют синоптики, липчан ждет впереди.

Фото Евгений Ласкателев

Фото Евгений Ласкателев

В Липецке из-под земли начали пробиваться подснежники. Горожане тут же вспомнили сказку "Двенадцать месяцев". Липчанин Евгений обнаружил цветы в районе улицы Интернациональная на прошлой неделе, 17 декабря. Чуть позже, 19 числа, мужчина заметил перед домом на улице Семашко цветущие фиалки.

- А подснежники-то вылезают! - добавил подпись к фото Евгений. - Только вот пока не зацвели, но до Нового года время ещё есть!

Фото Евгений Ласкателев Фото: Предоставлено "КП"

Фото Евгений ЛаскателевФото: Предоставлено "КП"

Порадовал этот декабрь и заядлых грибников. Любители тихой охоты хвастаются своим "уловом", выкладывая фотографии в соцсети. Так, липчанин Виктор несколько дней назад прошелся по лесу в областном центре и собрал целую корзину грибов. В ней оказался опенок зимний, дрожалка оранжевая, аурикулярия уховидная. По словам опытного грибника, появившиеся в лесах грибы не являются чем-то необычным. Многие из них можно найти даже в моменты оттепели зимой.

Кстати, по словам специалистов, аномально теплый декабрь не навредит растениям. Единственная опасность - если резко ударят сильные морозы, а снег еще не выпадет. Тогда ледяная корка может перекрыть доступ кислорода к корням. Но такой вариант развития событий исключают. Температура в регионе будет опускаться постепенно.

Фото Виктор Зыков

Фото Виктор Зыков

Фото Виктор Зыков

Фото Виктор Зыков

Фото Виктор Зыков

Фото Виктор Зыков

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Депутаты утвердили проект Бюджета Липецка на 2020 год
Росреестр переоформил без собственника здание в центре Липецка за 7 млн. рублей
В Липецке 20 дней ищут пенсионера, нуждающегося в медицинской помощи
В Липецке молодой водитель "Тойоты" протаранил 3 иномарки
В Липецке мошенница "развела" мужчину на деньги, пообещав оформить ОСАГО
За неделю ОРВИ заболели 4,3 тыс. детей в Липецкой области
Под Липецком рецидивист угнал машину и бросил ее у дороги
Участкового в Липецке заподозрили в укрывательстве преступления
Климатическая зима придет в Липецк к Новому году
В доме с прогнувшимися плитами в Липецке отменяют режим ЧС
В Липецке вынесли приговор налетчикам, ограбившим «Русский Аппетит»
Часть полномочий мэрии Липецка передали региону
В Липецке поймали парней, которые обворовали детскую школу искусств
Две девушки в наручниках приехали ночью к липецким спасателям
Павел Путилин выступил с законодательной инициативой о запрете продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним
Для пострадавшей в ДТП с автобусом в Липецке девушки просят сдать кровь
Юрий Шуршуков: «Липецкое здравоохранение по своим показателям в числе лучших в стране»
Две сестры 7 и 11 лет утонули в реке под Липецком
Под Липецком грузовик снес "Мерседес": пострадал водитель иномарки
До 10 лет грозит полицейскому, ударившему пьяного водителя при задержании в Липецке
В Липецке из торгового центра украли шлифовальную машину
Липчанин пришел с друзьями в бар и украл велосипед
В Липецке столкнулись пассажирский автобус и легковушка