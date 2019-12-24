Грибы, фиалки и подснежники появились в Липецке в декабре

Необычайно теплый декабрь с его плюсовыми температурами принес в Липецк немного волшебства. Конечно, это не зимняя сказка с большими сугробами, пушистым снегом и трескучими морозами. Хотя такая погода, как уверяют синоптики, липчан ждет впереди.

Фото Евгений Ласкателев

В Липецке из-под земли начали пробиваться подснежники. Горожане тут же вспомнили сказку "Двенадцать месяцев". Липчанин Евгений обнаружил цветы в районе улицы Интернациональная на прошлой неделе, 17 декабря. Чуть позже, 19 числа, мужчина заметил перед домом на улице Семашко цветущие фиалки.

- А подснежники-то вылезают! - добавил подпись к фото Евгений. - Только вот пока не зацвели, но до Нового года время ещё есть!

Фото Евгений ЛаскателевФото: Предоставлено "КП"

Порадовал этот декабрь и заядлых грибников. Любители тихой охоты хвастаются своим "уловом", выкладывая фотографии в соцсети. Так, липчанин Виктор несколько дней назад прошелся по лесу в областном центре и собрал целую корзину грибов. В ней оказался опенок зимний, дрожалка оранжевая, аурикулярия уховидная. По словам опытного грибника, появившиеся в лесах грибы не являются чем-то необычным. Многие из них можно найти даже в моменты оттепели зимой.

Кстати, по словам специалистов, аномально теплый декабрь не навредит растениям. Единственная опасность - если резко ударят сильные морозы, а снег еще не выпадет. Тогда ледяная корка может перекрыть доступ кислорода к корням. Но такой вариант развития событий исключают. Температура в регионе будет опускаться постепенно.

Фото Виктор Зыков

Фото Виктор Зыков