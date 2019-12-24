Высокотехнологичная медицинская помощь - качественно и своевременно

Задачей стоящей перед «Липецкой областной клинической больницей» (ЛОКБ) является обеспечение жителей Липецкой области качественной современной медицинской помощью. В ЛОКБ работают более 1500 сотрудников, и все эти люди искренне стараются помочь тем, кто в их помощи нуждается. Больница имеет новое высокотехнологичное оборудование. Но наличие современного, дорогостоящего оборудования, не означает автоматическую успешность. Успех зависит от тех людей, которые работают на данном оборудовании и внедряют современные высокотехнологичные методики. Ежегодно медицинский персонал учреждения получает возможность продолжить последипломное образование. Врачи и медицинские сёстры проходят профессиональную переподготовку, учатся на сертификационных курсах в клинических центрах Москвы, Санкт-Петербурга и дальнего зарубежья, участвуют и выступают с докладами на межрегиональных и всероссийских конгрессах, симпозиумах, конференциях. На базе ЛОКБ открыта кафедра ФГБОУ "ВГМУ им. Н.Н.Бурденко" по организации практической подготовки студентов. Но ещё более важным фактором является правильная организация работы всего коллектива учреждения.

Главный врач ЛОКБ, к.м.н., заслуженный врач РФ Любовь Агафонова.

В современных экономических условиях возрастает актуальность создания и внедрения новых форм управления, гарантирующих максимальную эффективность деятельности медицинских организаций при минимальных затратах и высоком качестве оказания медицинской помощи. Многих издержек в управлении качеством медицинских услуг можно избежать посредством системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с международными стандартами, которые ориентирует учреждения здравоохранения на адаптацию процессного подхода к оказанию медицинских услуг с целью, повышения степени удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон.

В прошлом году здравоохранение Липецкой области поставило перед собой амбициозную цель - внедрение принципов СМК в медицинских организациях области. Липецкая областная клиническая больница вошла в реализацию этого проекта. Под эгидой Управления здравоохранения Липецкой области организовано сотрудничество с ФГБУ "ЦМИКЭЭ" Росздравнадзора, специалистами которого был проведён внешний аудит состояния внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности в учреждении, вынесено заключение и предложена программа мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля качества.

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Благодаря проведённым мероприятиям коллектив больницы смог увидеть устоявшиеся процессы со стороны, объективно оценить текущее состояние и определиться с нужным направлением для движения вперёд.

Как практический результат проведённых мероприятий можно считать то, что все целевые показатели, рекомендованные МЗ РФ для сосудистых центров, по кардиологии и неврологии, выполнены в полном объёме. Показатели, сложившиеся по хирургической службе так же показывают положительную динамику. Число прооперированных больных увеличилось по сравнению с 2018 года на 2,2 %, операций выполнено на 3,9 % больше. Виден рост интенсивности работы службы, особенно учитывая степень тяжести пациентов поступающих в ЛОКБ как учреждение третьего уровня в регионе. Благодаря проведению мероприятий по повышению хирургической безопасности количество послеоперационных осложнений, не смотря на рост интенсивности работы, не увеличилось, а послеоперационная летальность уменьшилась на 10%.

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Министерство Здравоохранения РФ и НМИЦ хирургии им А.В. Вишневского составили рейтинг регионов России по состоянию хирургической помощи. Для определения качества оказания хирургической помощи по профилю хирургия учитывали использование современных методик хирургических операций, выполнение высокотехнологичных эндоскопических вмешательств. По итогам исследования Липецкая область вошла в десятку лучших регионов России. В ЛОКБ с успехом проводятся все реконструктивно-пластические операции на печени, желчных протоках и поджелудочной железе с использованием эндоскопического оборудования. Уровень оснащенности и компетентности хирургической службы позволяет оказывать всю высокотехнологичную медицинскую помощь населению региона качественно и своевременно, без необходимости направления пациентов на лечение в федеральные медицинские центры страны.

За время реализации мероприятий по внедрению СМК в ГУЗ "Липецкая областная клиническая больница" часть поставленных целей было достигнуто, по остальным были выявлены проблемы и определены задачи для поэтапного достижения намеченных целей. Но главное, осуществляя в работе принципы СМК, приходит понимание, что мы находимся лишь в начале большого пути по движению к нужной цели - обеспечению доступности качественной медицинской помощи, а соответственно и улучшению состояния здоровья населения.

Фото предоставлены ЛОКБ.