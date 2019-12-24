Родителям малышей окажут бесплатную помощь

С начала месяца в ДОУ №30 г.Липецка реализуется федеральный проект «Модель оказания методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без взимания платы для родителей (законным представителям) детей от 0 до 3 лет, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования».

Цель проекта- обеспечить единство и преемственность семейного воспитания, повысить родительскую компетентность по вопросам развития и обучении своих малышей. Родители любого района города могут получить у нас квалифицированную помощь специалистов, среди них – педагог-психолог, учитель-логопед, врач-ортопед, врач-неонатолог, инструктор по физвоспитанию. Посещение консультационного центр развеет родительские тревоги и сомнения, поможет скорректировать методы воспитания, - отмечает заведующая ДОУ №30 Наталия Терехова.

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Как подготовить своего малыша к детскому саду, что он должен уметь и знать? Как быть, если у него проблемы со здоровьем? Эти вопросы очень волнуют пап и мам, и до конца декабря у них есть возможность получить всю необходимую информацию о записи к специалистам, о времени работы, на сайте детского сада № 30 г. Липецка в разделе консультационного центра «ШАГАЕМ ВМЕСТЕ -РАСТЕМ ВМЕСТЕ». Здесь же можно оценить и работу консультационного пункта, оставить свои комментарии и пожелания.

Консультативная помощь может быть оказана в 3-х видах – очной, выездной и дистанционной. Дистанционная помощь оказывается по выбору –по телефону (4742) 44-81-31 или по электронной почте образовательного учреждения (mdoulip30@yandex.ru). Право на получение выездной консультации предоставляется также родителям, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

И первые отзывы свидетельствуют, что родители очень довольны такой услугой.

Владимир КУЛИК. Фото из архива ДОУ №30

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