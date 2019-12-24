В Липецкой области не будут сдвигать запрет на ночную продажу алкоголя с 21 на 23.00

В этот вторник, 24 декабря, начальник Управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Юрий Букреев подвел итоги года в сфере торговли в регионе. Основной показатель уровня торговли – это розничный товарооборот. За 11 месяцев этого года он составил 250 млрд. рублей, в 2018 году – 231 млрд. Средняя зарплата в сфере торговли по итогам года составила 26 808 рублей, что на 2171 рубль больше, чем в прошлом году.

По ценам на социально значимые продукты Липецкая область остается в лидерах по стране. Из социально значимых отметили подорожание куриного яйца на 5%. Этот рост связывают не с праздниками, а с сезоном. При этом Юрий Букреев отметил, что серьезного скачка цен на социально значимые продукты в регионе не допустят.

Касательно стоимости проезда, о чем перевозчики заговорили на прошлой неделе, в управлении заверили, что с нового года тарифы поднимать никто не будет. Начальник ведомства пояснил, что 50% от заложенного тарифа – это безопасность, к которой относятся расходы на подготовку водителей, обновление автобусов, а также их комплектация и ремонт.

Насколько обосновано предложение перевозчиков о подъеме цен на проезд сейчас анализируют. Рассматривать будут до марта.

Брифинг начальника управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области.О ситуации в торговле, ценах, зарплатах и тарифах

Также в ходе брифинга подняли вопрос и пивных заведениях. Напомним, что липчане регулярно жалуются на шум и грязь от пивнушек на первых этажах многоквартирных домов, с которым чиновники борются не первый год. В результате этой борьбы за год в липецкой области закрыли 35 пивных заведений. Сократилось и количество жалоб, если летом их было по 40 в месяц, то в ноябре и декабре было 9 и 3 жалобы соответственно.

В продолжение алкогольной темы, начальник управления уточнил, что запрет на ночную продажу алкоголя в Липецкой области останется прежним – с 21.00 до 9 утра, переносить на 23.00, как в большинстве регионов России, не планируют.

Касательно борьбы с нелегальной торговлей, оказалось что в городе законно работают только 16 автолавок, остальные 15 – нелегальные. То есть половина из существующих «магазинов на колесах» нарушают ПДД, воруют электричество и продают продукты сомнительного качества, которые никто не проверял.