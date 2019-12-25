Игорь Артамонов: «Наша общая цель – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать»

- Игорь Георгиевич, 2019 год выходит на финишную прямую. Каким он был в целом для Липецкой области в плане развития, ваша оценка?

- Уходящий год был очень насыщенным в политическом и экономическом плане. Мы поставили амбициозные задачи, регион стремится стать лучшим в России. И жители области нас поддерживают, спасибо им за это.

Популяризация здорового образа жизни и обеспечение условий для занятий массовой физкультурой и спортом, развитие системы образования, создание новых рабочих мест, проекты по охране окружающей среды, благоустройству – все это востребовано у липчан и находится под нашим постоянным контролем.

- Уже год с небольшим, как вы руководите регионом. Можно сказать, что сформирована и работает команда, мотивированная на достижения? Заработал ли эффект мультипликации? Что за этот период удалось достичь в этом плане?

- Ключевой задачей нашей кадровой политики были концептуальные изменения, сказавшиеся на формировании актуальных кадровых резервов и создании команды современных высокоэффективных управленцев, готовых решать самые амбициозные задачи.

Сегодня уже можно говорить о первых серьезных достижениях. Нам удалось оптимизировать структуру органов власти, «омолодить» состав государственных служащих. Если год назад их средний возраст составлял 47 лет, сейчас – 37 лет. За последний год назначено 22 начальника управлений и 42 заместителя руководителей органов власти и структур администрации.

Считаю, что качество команды определяется результатами ее работы и мнением жителей. Недавно область получила правительственный грант за достижение наилучших значений показателей деятельности региональных органов власти в размере 887,2 миллиона рублей. При этом мы планируем и дальше повышать эффективность управления. Штат у нас все еще раздут, будем убирать лишние звенья.

Отмечу темп роста заработной платы в регионе. В январе-сентябре он составил 110,3%. Это выше, чем в среднем по России, так же, как и ряд других показателей - оборот розничной торговли, ввод жилья, объем продукции обрабатывающих производств на душу населения.

Липецкая область улучшила на семь позиций и заняла 23 место в стране в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата субъектов РФ 2019 года. В этом году ОЭЗ «Липецк» вновь признана лидером в номинациях международного рейтинга экономических зон Global Free Zones of the Year: «За внедрение технологий», «За расширение проектов», «За развитие инфраструктуры», «За новые инвестиции» и «За снижение административной нагрузки». Экономические достижения последних лет станут основой дальнейшего роста, улучшения качества жизни простых людей. Главным вектором развития на перспективу остается благополучие человека, создание условий для его самореализации.

- В регионе развиты крупный бизнес, сельское хозяйство. Но очевидно, важно интенсивней осваивать другие направления. Как вывести на новый технологический, культурный, образовательный уровень малый и средний бизнес?

- В этом направлении ведется большая комплексная работа. Сегодня малый и средний бизнес Липецкой области – это 40 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей. В этой сфере занято более 123 тысяч жителей региона. Для ее развития создаются благоприятные условия, в частности в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» направлено более 300 миллионов рублей. 25 декабря в регионе открывается Центр «Мой бизнес», большинство услуг, которого будут доступны предпринимателям на бесплатной основе. Активно ведется грантовая поддержка малого и среднего бизнеса. С 2020 года возмещение затрат на организацию и развитие собственного дела из числа одиноких или многодетных родителей, а также граждан предпенсионного возраста превысит 15 миллионов рублей. Приняты изменения в закон о патентной системе. Изменения базы расчета налога затронут более 40 видов экономической деятельности. Налоговая нагрузка для большей части индивидуальных предпринимателей на патенте снизится.

- Развитие, преобразования эффективны, когда есть доверие к власти. И это, вероятно, один из самых сложных вопросов управления. В одном из недавних интервью вы отметили, что в госслужбе работа с людьми – это непаханая целина. В то же время, как перестроить отношение к человеку в государственной службе, какие пути, подходы нужны?

- По доверию жителей Липецкой области властям различного уровня мы уверенно входим в топ-10 регионов. Это о многом говорит.

Уже больше года работает сайт «Развиваем Липецкую область вместе!». За это время интернет-площадка стала местом, где решаются общественные и личные проблемы, предлагаются и воплощаются в жизнь интересные идеи. Мы в своей работе опираемся на нужды и запросы людей. Необходимо принимать правильные решения и так расходовать бюджетные средства, чтобы жители области видели практическое решение своих проблем. Власть должна научиться слышать, что хотят люди, и делать именно это. Двери главы района или города, государственного или муниципального управленца должны быть открыты для любого жителя.

В сфере государственной службы наша основная задача – чтобы в регионе работали реальные социальные лифты. Для этого мы, в частности, провели конкурс «Лидеры региона. Будь в команде!», в котором могли участвовать все желающие. Главное – желание работать и приносить пользу своей области. Государство заинтересовано в свежих и нестандартных идеях, креативных мыслях. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости повышения престижа госслужбы и привлечения молодых специалистов.

- Времена меняются, и люди вместе с ними. Но вместе с тем есть и некие базовые ценности, у каждого «свой набор». Что для вас безусловно в отношениях с людьми?

- Порядочность, честность и справедливость. Именно они вне времени и вне сомнений. Думаю, эти качества ценят большинство людей.

- Какие тенденции развития региона будут приоритетными в 2020 году?

- Главное внимание будем уделять реализации национальных проектов. Кроме того, первоочередные направления работы нам подсказывают жители региона, с которыми мы всегда согласовываем свою деятельность. Под особым контролем – социальная сфера. Две трети расходов областного бюджета традиционно планируется направить на повышение зарплат бюджетникам, строительство больниц, школ и спортивных сооружений, а также борьбу с бедностью.

Липецкая область стала пилотным регионом, где решено опробовать комплекс мер по борьбе с бедностью. В 2020 году федеральный центр впервые направляет нашему региону 424 миллиона рублей на реализацию проекта. Со своей стороны областной бюджет добавляет еще 166 миллионов. Средства пойдут на оказание помощи безработным в трудоустройстве, дополнительное профессиональное образование и другие меры, которые позволят человеку преодолеть трудную жизненную ситуацию.

- Вы пришли в регион, по вашим словам, «поменять сознание людей». Сразу же возникают вопросы – как, каким образом, какова «общая парадигма»? Перемены у нашего человека всегда вызывают некую настороженность, и всем так хочется позитива. Приближается Новый год, как всегда ожидание изменений к лучшему…

- Мы стараемся привлечь к решению насущных вопросов и актуальных проблем региона самих жителей. В районах есть хорошие практики, и их нужно тиражировать. Кроме того, значительно увеличиваем финансовую поддержку муниципальных образований по всем основным направлениям социально-экономического развития.

Вся деятельность областной власти направлена на решение проблем людей. И делать это мы будет вместе с липчанами на новом качественном уровне.

- Ваши пожелания липчанам к Новому году?

- Липецкая область, отметившая 65 лет со дня образования, сегодня показывает пример многим другим территориям. Убежден, что вместе с жителями региона мы сможем сберечь и приумножить славные традиции многих поколений липчан, внести значительный вклад в решение общенациональных задач.

Год назад я говорил, что власть должна понимать запросы людей. И это останется главным принципом нашей работы.Все достигнутые успехи – первая ступень на пути к цели – сделать Липецкую область регионом, где хочется жить и работать.

В канун праздников мы все ждем ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий 2020 год принесет в каждый дом счастье и благополучие, станет успешным и плодотворным во всех добрых делах, оправдает самые лучшие надежды! Пусть удача и вера в свои силы не покидают нас никогда!

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.