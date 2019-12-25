СХП «Мокрое»: ставим цели — выполняем

Этот год для СХП «Мокрое» сложился удачно. Здесь смогли успешно перестроить работу и получить серьезные результаты. Сельхозпредприятие увеличило вдвое заготовку кормов высокого качества, реализовало пилотный проект по использованию инновационных биопрепаратов, устраняющих запах и нейтрализующих токсины отходов животных. А еще удалось увеличить надои с 92 до 100 тонн в сутки и даже перешагнуть эту планку.

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ПРО НАДОИ

- Достичь такого результата мы смогли за счет правильной организации труда, - говорит директор по животноводству Дмитрий Дикухин. - Скорректировали рацион животных, так же значительно снизили долю покупных кормов. Связано это с тем, что во второй половине года наше предприятие начало производить на своем элеваторе рапсовый жмых с хорошим протеином, что тоже способствовало повышению продуктивности. Надо отметить, что мы производим сырье высшего качества, поставляя его молокоперерабатывающие предприятия, которые так же выпускают детское питание.

Говоря про организационные вопросы, надо отметить, что мы смогли поменять и отношение специалистов к своей работе. А видя такие серьезные результаты, им стало интереснее работать – в Липецкой области у нас один из лучших показателей по надоям.

Перед нами сейчас стоит задача увеличения выхода телят. Благодаря проведенным мероприятиям, в нашем хозяйстве молодняка стало больше, чем основного стада, появилась возможность реализовывать его на сторону.

И хотя бытует мнение, что молочное животноводство далеко не самое выгодное направление, все зависит от стремления. Кто хочет, тот добивается результатов, так и у нас получается. Потом, терпением, большим трудом можно прийти к такому успеху. Не собираемся останавливаться на достигнутом, на следующий год ставим для себя цель – увеличить все производственные показатели.

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ПРО СЕЛЕКЦИЮ

В СХП «Мокрое» идет активная работа по ускорению селекции стада. О процедуре искусственного оплодотворения рассказывает главный ветеринарный врач Сергей Каплунов.

- Мы занимаемся трансплантацией эмбрионов, это тоже самое, что у людей экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО). Выбираем из своего поголовья животных с хорошим генофондом и с высокими результатами продуктивности. И используем их в качестве доноров. Создаем суперовуляцию, которая позволяет получить от одного донора до 15 яйцеклеток. После этого осеменяем коров, отвечающих нашим требованиям. Через 7 дней после оплодотворения мы вымываем эмбрионы. Параллельно, пока идет эта работа, готовим реципиентов - суррогатных матерей (тоже отбираем телок с нужными генетическими данными) и подсаживаем им эти эмбрионы.

Благодаря этой процедуре мы от одного донора за один раз можем получить 4-6 телят с теми генетическими данными, которые нам нужны. Этим мы ускоряем селекцию. То есть с помощью 100-150 голов мы можем полностью обновить свое стадо на новых животных с параметрами, отвечающими нашим запросам. Увеличивается и шлейф нетелей, а процесс обновления стада ускоряется на 2-3 года.

ООО «СХП «Мокрое» получает статус племенного хозяйства. Сейчас идет работа в этом направлении - документально подтверждаются наработки: данные по продуктивности, пробы молока на качественные показатели (жир, белок, плотность), анализы продуктивности каждой коровы, ДНК-анализы.

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ПРО КОРМА

Предприятие, где важнейшее направление животноводство, старается обеспечивать себя кормовой базой.

- Не смотря на то, что наша материальная база не претерпела изменений по сравнению с прошлым годом, мы заготовили вдвое больше кормов, - говорит технический директор Андрей Горбачев. - Этого удалось достичь благодаря комплексу организационных мер, проведенных на предприятии. Мы вовремя подготовили технику, не допускали ее простоя за счет организации работы в 2 смены. Отлично сработали наши вспомогательные службы. Хорошим ориентиром на результат стал пересмотр мотивации для сотрудников. А четкое финансирование обеспечило отсутствие задержек в поставке запасных частей и ГСМ. Мы производим корма высшего качества с высоким содержанием протеина и белка, что, несомненно, сказывается на увеличении надоев.

ПРО НОВЫЙ ГОД!

- В целом мы довольны результатами. Очень хороший год в плане показателей по зерновым и техническим культурам, по животноводству. То, что планировали, на сегодня выполнено, и даже перевыполнено! - отмечает гендиректор СХП «Мокрое» Ольга Корвякова. – Штат наших сотрудников за этот год значительно увеличился, мы уделяем большое внимание социальной сфере, чтобы люди работали в комфортных условиях с максимальной отдачей. Более двухсот деток наших сотрудников посетят новогодние утренники, а дети передовиков поедут на Кремлёвскую ёлку. Надеюсь, что и следующий год принесет нам отличные результаты, а для этого нужно приложить все свои знания и умения. С Новым годом!

Светлана ВАСИЛЬЕВА. Фото: Владимир КУЛИК и из архива СХП «Мокрое».