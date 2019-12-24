«Мы наметили пути решения проблемы нехватки врачей и целенаправленно ищем выход»

В этот день на лицах полутора десятков старшеклассников из 12-й школы г.Грязи читались почти восторженный интерес и жадная любознательность. Ведь сегодня они пришли сюда не в качестве пациентов, а для того, чтобы ознакомиться «изнутри» с работой поликлиники и стационара, и возможно еще больше укрепиться в своем выборе врачебной профессии.

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«Хочу посвятить себя медицине»

- Ребята уже побывали недавно с познавательной недельной поездкой в Рязанском медуниверситете. И сегодняшний день открытых дверей в ЦРБ для наших учеников – это также большая мотивация усиленно готовиться для поступления в медицинский вуз, - отмечает преподаватель 12-й школы Светлана Буркова.

Сначала, в конференц-зале ребята посмотрели видеоролик о работе Грязинской ЦРБ, отметившей в этом году 75-летие. Сегодня здесь трудится 1000 человек, в том числе 140 врачей, для работы специалистов созданы комфортные условия, отделения оснащены современным оборудованием.

- Возможности реализации вашего потенциала практически безграничны, наша ЦРБ готова помочь всем в профессиональной ориентации. Мы являемся базой для практической подготовки по 8 врачебным специальностям, здесь проходят практику наши «целевики». Диплом врача – это высокая востребованность на рынке труда, но это и высочайшая ответственность за жизнь и здоровье пациентов, - отметила в своем обращении к ребятам во время презентации - ввода в профессию, главный врач Грязинской ЦРБ Елена Моханева.

Обращаясь к старшеклассникам, в своей проникновенной речи молодой врач-педиатр Анастасия Афанасьева рассказала, почему она избрала именно эту специальность, о чем никогда не пожалела.

А впереди было главное – разделившись на 2 группы для поочередного посещения поликлиники и стационара, старшеклассники под руководством гидов (заместителей главврача) отправились на экскурсию по медучреждению.

В диагностическом отделении, где ребята впервые увидели на мониторе эндоскопию участка ЖКТ, равнодушным не остался никто. В кабинете приема врача-офтальмолога будущие медики узнали, что 98% всей информации мы получаем через органы зрения, все желающие проверили свое зрение, а заодно (через окуляры прибора) убедились, насколько красив человеческий глаз. Побывали экскурсанты и в кабинетах уролога и хирурга, участкового терапевта, увидели «изнутри» и работу регистратуры. В клинико-диагностической лаборатории среди экскурсантов тут же нашлись несколько желающих сдать кровь из пальца для проведения экспресс-анализа. В отделении лучевой диагностики ребята увидели и современное оборудование, и прослушали мини-лекцию о вреде табака с демонстрацией запоминающихся рентгеновских снимков легких курильщика. Судя по всему, экскурсия произвела на ребят должное впечатление, их мнение о ее пользе были однозначны.

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Мария Косых, 15 лет:

- Эта экскурсия еще больше укрепила мое желание стать врачом. Это самая гуманная профессия, нет более достойного занятия, чем лечить людей.

Максим Сотников, ученик 10-го «медицинского класса»:

- Сегодня увидел много познавательного для себя. Пока еще не определился, какую избрать специальность, но точно знаю, что буду медиком, мне нравится помогать, быть полезным людям.

Мария Ретунская, девятиклассница:

- Экскурсия впечатлила, узнала много интересного. Хочу посвятить себя медицине, считаю, что профессия врача – самая благородная профессия, ведь он помогает людям становиться здоровыми, а значит и счастливыми.

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«В пополнении кадрами рассчитываем на социальные программы»

- Такой день открытых дверей проводился у нас впервые, надеюсь, это поможет ребятам еще больше утвердиться в своем намерении посвятить себя медицине. Планируем пригласить школьников и весной, нам есть что показать и рассказать, - заметила после завершения экскурсии Елена Моханева.

Интерес к профориентации школьников объясним – в ЦРБ ощущается дефицит врачебных кадров. Обеспеченность врачами в ЦРБ (с учетом работы на ставку) составляет менее 60%, и за решение этой проблемы в районе взялись основательно. В сентябре на базе 12-й школы был организован медицинский класс, где обучаются 15 ребят, сделавших осознанный выбор в пользу медицины. В медицинских вузах сейчас проходят подготовку порядка 15 «целевиков», и теперь ежегодно ЦРБ пополняется 3-4 специалистами. Но проблема еще и в том, что, отработав положенные 3 года, остаются не все, и потому здесь заинтересованы больше в местных кадрах.

- Мы рассчитываем на программы «Земский доктор» (по ней пришли уже 10 врачей), «Губернаторский миллион», которая заработала с октября. Они дают возможность получить врачу 2 миллиона рублей, и у нас уже наметилось несколько кандидатов на переезд из других регионов, – отмечает главврач ЦРБ. - Ситуация с кадрами постепенно выправляется, этому способствуют и социальные условия (компенсация за наем жилья, обеспечение жилплощадью), и возможности профессионального роста.

В лидерах по рождаемости и низкой смертности

Мы поговорили с главврачом Грязинской ЦРБ также и о результатах календарного года, и о приоритетах дальнейшего развития.

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- В этом году сдано отделение врача общей практики в деревне Кубань, идет успешное освоение и 30 –миллионных инвестиций. Мы получили дорогостоящее диагностическое оборудование с большой пропускной способностью, аппаратуру для операционной, современную эндоскопическую технику – все это благодаря инициативе губернатора нашего региона, - отмечает Елена Юрьевна.

Выросла и доступность медицинской помощи для жителей отдаленных сел. Сейчас в районном здравоохранении 21 ФАП, 4 отделения врачей общей практики, 2 врачебные амбулатории. С сентября удаленные населенные пункты стал обслуживать мобильный комплекс – передвижная «поликлиника на колесах». Началось активное внедрение телемедицины на ФАПах – повторный осмотр пациента и консультация врача теперь проводится дистанционно. Охватить телемедициной все ФАПы планируется к 2021 году. И уже сейчас грязинцы укладываются во все нормативы по доступности оказания медпомощи.

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- На протяжении 3-х лет мы остаемся в лидерах по показателям рождаемости и по наименее низкому коэффициенту смертности населения среди районов области, - подчеркивает Еленеа Моханева. – Большое внимание уделяем профилактике заболеваний, и здесь также на передовых позициях в регионе. Тут очень важна разъяснительная работа с населением, ведь болезнь легче предупредить. Мы целенаправленно мотивируем людей придерживаться здорового образа жизни – ведем странички в соцсетях, устраиваем «островки здоровья» в торговых центрах, образовательных учреждениях, проводим Дни здоровья. Сиюминутного эффекта, понятно, быть не может, но отдача несомненна. Люди стали больше заботиться о своем здоровье, а сохранить и укрепить его – общая цель для врача и пациента, ведь от этого зависит и продолжительность, и качество жизни.

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Владимир КУЛИК. Фото автора.

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