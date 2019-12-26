В Новый год — не навреди!

Новый год - это веселый и радостный праздник из детства, который мы традиционно широко отмечаем. Но обилие вкусной, тяжелой, жирной еды в ночное время, конечно, ничего хорошего для организма не сулит.

Необходимо понимать, если вы были на диетотерапии и успешно снижали вес, то нарушение диеты в одну новогоднюю ночь — не столько сразу приведет к повышению веса, а сколько «разбудит» аппетит. И в дальнейшем вы не сможете соблюдать те диетические рекомендации, которые у вас были до этого праздника. А если у вас существуют проблемы со здоровьем, например, желудочно-кишечного тракта — то нарушение диеты в одну ночь может привести к серьезным обострениям, а в последствии к долгому и упорному, а иногда и стационарному лечению.

Для того, что бы вы не столкнулись с такими неприятными сюрпризами — рекомендации дает врач-эндокринолог Елена Тамбовская.

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- В новогоднюю ночь поужинать стоит не позднее 8 вечера, а на праздничный стол оставить фрукты и легкие закуски, не содержащие избытков жира, на сколько это возможно. Разумеется, необходимо внимательно отнестись к выбору продуктов и алкоголя для новогоднего стола. Подбирайте натуральные алкогольные напитки, то есть, если это вино, то это должно быть вино, а не какие-нибудь винные напитки, сделанные из суррогатов. Если это шампанское, то предпочтительно брют. Отнеситесь к подбору алкоголя тщательно и, конечно, знайте меру. Тогда вы легко проведете ночь и будете хорошо себя чувствовать утром.

В последующие праздники все равно нужно сдерживаться и помнить, что еда это не самое главное удовольствие в жизни. Проведите эти дни с семьей и детьми, прогуливаясь на свежем воздухе, хотя бы 1.5-2 часа в день. Постарайтесь оставить время на занятия физической культурой. Сокращайте количество пищи и больше двигайтесь!

Дорогие друзья! Я желаю, что бы в новогоднюю ночь исполнились самые невероятные мечты. Как ни крути, Новый Год это праздник из детства, и даже когда мы становимся взрослыми, все равно в душе ждем чуда. И когда наряжаем елку, когда готовим праздничный стол, все равно ждем чуда. Я желаю всем что бы это чудо свершилось и все заветные мечты обязательно сбылись в следующем году. Конечно, я желаю здоровья и тепла в доме. Чтобы каждый приходил в свой дом и чувствовал необходимую поддержку, мог разделить свою радость и беду. А окружающие нас родные люди воспринимали нас такими какие мы есть и любили нас такими какие мы есть. С Новым Годом!

Светлана ВАСИЛЬЕВА. Фото: Владимир КУЛИК и из архива «КП».