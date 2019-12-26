Липецкая область входит в число регионов-лидеров по производству плодов и ягод

По прогнозу Минсельхоза России, в 2019 году валовой сбор плодов и ягод в хозяйствах всех категорий может превысить 3,4 млн. тонн, что на 2 % больше, чем в прошлом году.

Регионами-лидерами по производству в товарном секторе традиционно стали Краснодарский край, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Крым, Воронежская и Липецкая области, Ставропольский край.

В 2019 году все категории хозяйств Липецкой области собрали 74 тыс. тонн плодов и ягод, из них 54,8 тыс. тонн произвели в сельхозпредприятиях и КФХ. 40 тыс. тонн плодов заложено на длительное хранение. Ведется работа по закладке многолетних насаждений, активно расширяются площади садов интенсивного типа. В 2019 году всего было высажено многолетних насаждений на площади 393,5 гектаров, из них 318 гектаров – это сады интенсивного типа.

Благодаря мерам государственной поддержки за последние 5 лет в целом по стране заложено более 69,3 тыс. га новых садов и питомников. По предварительной оценке органов управления АПК субъектов, в текущем году эта работа будет проведена на площади порядка 15 тыс. га. За период с 2020 по 2024 год планируется произвести закладку многолетних насаждений и питомников на 54,1 тыс. га. Учитывая такие высокие темпы, к 2024 году производство фруктов только в организованном секторе достигнет 2,1 млн. тонн, что на 75 % выше показателя 2018 года и в 3 раза больше уровня 2017 года (0,71 млн. тонн). С учетом хозяйств населения объем производства может превысить 4 млн. тонн.

Фото предоставлено пресс-службой обладминистрации.