В этот четверг, 26 декабря, в администрации Липецка прошел брифинг, на котором глава города Евгения Уваркина подвела итоги 2019 года. По словам мэра, год выдался насыщенным и интересным. Уваркина призналась, для нее это время перемен. 19.02.2019, то есть в зеркальную дату, Игорь Артамонов предложил ей войти в команду и попробоваться на пост главы города. Теперь мэр ставит перед собой задачу сделать Липецк одним из самых лучших и достойных городов.

Мэр Липецка оценила работу администрации за год на 3 с плюсом.

Так, в этом году муниципальный бюджет по расходам составил рекордные 15,1 млрд рублей. Это почти на полтора млрд больше, чем в 2018 году. Все благодаря участию в федеральных и областных программах.

Например, по программе «Формирование комфортной городской среды» в областном центре благоустроили 86 дворов. Причем руководители города изменили подход к реализации программы. Теперь ключевой аспект – взаимодействие с жителями, старшими по домам, руководителями ТОСов.

- Вместе с ними мы определяем, что должны быть и где, просим актив двора помогать нам в части общественного контроля, следить за качеством работ, - рассказала Евгения Уваркина. – Может, мы еще не до конца научились с жителями понимать друг друга, но фундамент заложен. Чиновники и липчане должны разговаривать, понимать друг друга.

Евгения Уваркина подвела итоги работы за 2019 годФото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году также благоустроили бульвар Сорокина, реконструировали Быханов сад и парк Металлургов. Нижний парк откроют в эту субботу, 28 декабря. Напомним, что парк закрыли на реконструкцию ток в середине августа. Ситуация сложилась неоднозначная. С одной стороны, работы нужно было успеть сделать в срок, а деньги, выделенные по программе, освоить до конца года. Иначе средства бы забрали. С другой стороны, жители переживали, что парк закроют на все лето. Поэтому нужно было искать «золотую середину».

- К сожалению, анализируя проект, мы увидели ряд существенных ошибок, которые нужно было учесть, - уточнила глава Липецка. – К примеру, под парком близко к поверхности проходят грунтовые воды. Нам пришлось пересмотреть проект и доработать его, чтобы заложить бетонное основание в парке. Изменение привело к «переторговке» проекта в целом. Кстати, мы ставим задачу, чтобы к концу марта следующего года провели все торги – по дорогам, общественным пространствам и тд. Чтобы в апреле приступить к работам.

В Липецке обновили свыше 21 км дорог. Сделаны улицы Космонавтов и 1 этап проспекта Победы – от памятника Танкистам до Кольцевой площади. Выполненным работам Евгения Уваркина поставила 4 с плюсом. Но заметила, что в ходе реконструкций все же были замечания.

Евгения Уваркина подвела итоги работы за 2019 годФото: Юлия КЛЮЕВА

В областном центре открыли детский сад в «Елецком» и «Европейском». Сдаются 7 ясельных корпусов. К сожалению, не получилось завершить строительство школы на улице 50 лет НЛМК. Подрядчик не выполнил своих обязательств, сроки постоянно переносились. Мэрия расторгла контракт с фирмой. Кстати, новый подрядчик уже выбран. Планируется, что в феврале работы на участке продолжатся. Школу обещают сдать в следующем году.

Один из самых масштабных проектов – Желтые Пески, где были выделены участки под строительство для многодетных семей. Там создаются необходимые условия – строятся инженерные сети, идет подготовка основания и отсыпка улиц района, устанавливается наружное освещение, остановки общественного транспорта. Кстати, рассматривается вариант, что в Желтые Пески будут переселять из аварийного жилья. С липчанами обсуждают этот вопрос.

- В целом я бы поставила работе администрации за год 3 с плюсом, - подвела итог глава города. – Но при этом есть команды, которые заслуживают 5, 4. Но самой себе, как мэру Липецка, я ставлю 3 с плюсом.