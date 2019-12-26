Сириец, который идет с лошадью к Путину, напишет книгу о своем путешествии по России

Накануне, 25 декабря, в Хлевенском районе Липецкой области жители заметили интересного человека. Мужчина в папахе на голове, с флагами России и Сирии в руке шел по трассе. Рядом с ним – лошадь белого цвета и фургончик с надписью «Сирия и Россия за мир».

Оказалось, что в регион прибыл Аднан Аззам – 62-летний шейх, сирийский журналист и писатель. В апреле этого года он затеял необычное путешествие. Аднан решил пешком дойти до Москвы. 8 месяцев назад он выдвинулся со своей командой и лошадью из Дамаска. В столице он планирует встретиться с Владимиром Путиным и подарить ему арабского скакуна.

Фото сообщество Вконтакте "Донские вести"Фото: СОЦСЕТИ

Все это время сириец идет к своей цели. Он прошел более 6 тыс. километров. Его путь лежал через Дагестан, Чечню. В России мужчина посетил много городов. На прошлой неделе он побывал в Воронеже. Там его встретили чиновники из администрации. Они отправились на кладбище, где возложили цветы к могилам летчиков Романа Филипова и Юрия Копылова, погибших во время выполнения боевых заданий в Сирии.

А минувшим вечером Аднан остановился в гостинице Хлевенского района. В Липецк сириец, к сожалению, не заглянет – времени остается мало. В 20-х числах января он уже планирует быть в столице.

Корреспондент "Комсомолки" встретился с шейхом под ЛипецкомФото: Ирина Первеева

С Аднаном встретился корреспондент «Комсомольской правды-Липецк». Хоть сириец и не говорит по-русски, собеседникам с легкостью удалось найти общий язык. Мужчина рассказал, что на его Родине арабский скакун – один из самых ценных подарков. Кстати, 14-летнюю лошадь, которую ведут к российскому президенту, зовут Звезда Сирии. Она выглядит уже довольно уставшей. Но при этом радушно встречает попутчиков и принимает от них пищу.

- После того, как мы вручим лошадку президенту России, она будет носить имя Звезда Путина, - уточнил Аднан. – До меня еще никто не делал таких походов. Как только вернемся домой, планирую написать книгу. Каждый день я записываю все, что с нами происходит. Пишу о людях, которые нам встречаются.

Одна ночь передышки и Аднан со своей командой и Звездой Сирии снова в пути. Они прошли через Елец, двигаясь по трассе М-4 «Дон» в столицу. Путешественникам предстоит пройти еще более 400 километров.