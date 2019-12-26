В детсаде № 30 г.Липецка работает консультационный Центр для родителей «Шагаем вместе – растем вместе»!

Консультационный центр «Шагаем вместе – растем вместе»!

ДОУ № 30 г.Липецка

На протяжении декабря месяца в ДОУ № 30 г. Липецка функционировал Консультационный центр «Шагаем вместе – растем вместе»! для родителей (законных представителей) детей от 0 до 3 лет, получающим дошкольное образование в форме семейного образования.

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Главной задачей центра являлась помощь родителям (законным представителям) в подготовке малышей к детскому саду – ввести его в первый детский коллектив, помочь обрести социальный опыт.

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«Этот период очень важен как для мам и пап, так и для самого малыша. Ведь подготовить маленького человека к самостоятельности, сформировать психологические навыки - очень непростая задача. Необходимо укреплять здоровье малыша, нужно познакомить родителей с методами закаливания, чтобы процесс адаптации к детскому саду и детскому коллективу у ребенка прошел безболезненно, - поясняет заведующая ДОУ Наталия Терехова. – Ответы на все эти и другие волнующие их вопросы получали родители в нашем консультационном центре «Шагаем вместе - растем вместе!». Консультирование проводилось (по телефону, в онлайн режиме (дистанционно), а так же очно). К нам обратились десятки молодых мам и пап – ни один их вопрос не остался без ответа, всем была оказана консультативная помощь. Родители, по их признанию, узнали для себя много новой, полезной информации. Как сказала мама 8-ми месячного Ярослава, Ксения Мишина: -Я очень довольно, что обратилась за помощью к специалистам консультационного центра и получила квалифицированные ответы от врача- неонатолога, который объяснил мне особенности поведения ребенка во время прорезывания зубов, а в беседе с врачом- ортопедом я поняла как важно правильно выбрать обувь для моего сынишки , который только начинает ходить.

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Пожелание родителей , посетивших наш центр «Шагаем вместе – растем вместе»! было одно – продолжить такую форму работы с родителями в виде консультирования родителей – т.к. она оказалась очень востребованной. Ведь фактически в одном месте можно было получить ценную консультационную помощь (причем бесплатно) от разных специалистов. И мы надеемся, что и в следующем году на базе нашего ДОУ будет продолжена работа в таком формате.

Владимир Кулик. Фото из архива ДОУ № 30 г.Липецка

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