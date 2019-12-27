Новый онкоцентр открылся на базе горбольницы №3 «Свободный сокол»

- Я под впечатлением, Центр не отличить от западных клиник, может, он даже лучше по оборудованию, его возможностям, все сделано очень хорошо», - так оценил новый онкоцентр глава региона Игорь Артамонов, выразив благодарность медикам и строителям.

Это второй из шести центров амбулаторной онкологической помощи, который начал работу на базе липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол». На создание и оснащение Центра в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» из бюджета области были выделены 79 миллионов рублей. На эти средства приобретено новейшее оборудование, а также выполнена реконструкция корпусов под размещение диагностического блока и дневного стационара для проведения химиотерапии. Новый Центр создан с целью освободить от рутинной диагностической работы областной онкодиспансер.

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К Центру будет прикреплено 212 тысяч населения – это пациенты, которые наблюдаются в городских поликлиниках №1 и №4, в зоне обслуживания липецкой больницы СМП №1, горбольницы №3 «Свободный сокол» и Добровской райбольницы.

– Наша задача – оперативно поставить или отвергнуть диагноз онкозаболевания, для чего требуется (с учетом биопсии) от 3 до 14 дней, - поясняет главврач липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Николай Краснолуцкий. - Еще в августе была приобретена аппаратура мирового уровня – японская, американская, которая сразу же была задействована (пока помещения Центра еще готовились). За это время на эндоскопическом оборудовании проведено более 300 исследований, которые выявили у пациентов онкозаболевания ЖКТ, легких. Отмечу, что вся программа, оснащение Центра – за счет средств областного бюджета.

Как рассказал (и продемонстрировал) в ходе экскурсии по Центру заведующий эндоскопическим отделением Евгений Рогачев, диагностическая аппаратура отличается высокой производительностью и чувствительностью, улучшенным качеством и тональностью изображения. Но наличие даже самого эффективного оборудования – это еще не все. Огромную роль играет и сам настрой пациента.

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- Очень важны доброжелательность и внимательность, умение расположить к себе пациента, чтобы он смог открыться со своими проблемами, - поясняет опытный врач-онколог Центра Надежда Прокофьева. – Задача врача – вселить в больного веру, надежду, мобилизовав ресурсы его организма на борьбу с заболеванием. Как известно, 50% нашего здоровья зависит от того, что мы сами думаем о нем, как заботимся – это и положительные эмоции, и ЗОЖ, и своевременная диспансеризация.

Пациенты будут направляться в Центр из первичных онкологических кабинетов прикрепленных медицинских организаций. Запись будет вестись по системе «Квазар», которая работает по всему региону и позволяет отследить все данные о здоровье пациента. Еще до его прихода электронная амбулаторная карта подскажет, на что следует обратить внимание во время обследования. Потоки пациентов, нуждающихся в дообследовании, будут разделены с пациентами стационара.

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Всего в период до 2024 года в рамках реализации национального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Липецкой области будут созданы 6 таких Центров.

Владимир КУЛИК. Фото автора.

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