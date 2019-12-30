Университетский и 19-й изменятся уже в будущем году

Конец уходящего года для управления строительства и архитектуры области стал весьма насыщенным встречами с общественностью. Так, специалистами управления были инициированы сразу несколько встреч с жителями, основной темой которых стала застройка в микрорайонах Университетский и 19-й. В ходе конструктивного диалога с активными гражданами, удалось наметить варианты решения обширного спектра вопросов в будущем году.

Так, в Университетском необходимо ускорение процедуры освоения земельных участков. Здесь планируется строительство школы и детского сада. АО «ДОМ. РФ» уже проводит подготовку конкурсной документации и готовит проект градостроительной концепции для того, чтобы реализация задуманного стала возможной.

Активно решается вопрос с парковочными местами на земельной территории близ ЛГТУ. В будущем году муниципалитетом планируется рассмотрение выделения денежных средств на проектирование детского сада на 350 мест и школы на 800 мест.

В самом начале нового года в микрорайоне будет введен в эксплуатацию офис врача общей практики и пункт скорой медицинской помощи. Пару недель назад об этом было широко заявлено в СМИ, проект вызвал всеобщее одобрение общественности Липецка и жителей Университетского в особенности. Рядом с ОВОПом и вблизи него появятся парковки, как для спецтранспорта, так и для автомобилей жильцов.

Стоит добавить, что все решения, инициативы и начинания в обязательном порядке согласовываются с жителями. В поддержку всех предложений реализуется сбор подписей.

Переместимся в микрорайон 19. В ходе неоднократных встреч с жителями удалось выработать некоторые решения, которые призваны улучшить жизнь в микрорайоне. Так, увеличение парковочных мест предусмотрено за счет расширения проезда сержанта Кувшинова. Кроме того, место вполне позволяет организацию парковочных карманов.

В настоящее время застройщиком ведется подготовка проекта благоустройства микрорайона. Он включает в себя такие важные моменты как организация детской площадки во дворе жилых домов № 151, 153, 141 и строительство пешеходной дорожки, которая соединит 19-й микрорайон и ТЦ «Ривьера».

В начале 2020 года проект благоустройства будет представлен жителям микрорайона для согласования с ними всех деталей и действий.

Кроме прочего, по поручению управления строительства и архитектуры застройщиком ведется работа по корректировке документации по планировке территории в районе домов 153 – 151 по ул. Московской. После доработки проект будет представлен инициативной группе жителей снова, а публичные слушанья пройдут еще раз.

Фото предоставлено пресс-службой УСиА.